Les actions pourraient être sur le point de bénéficier d’un coup de pouce aux fonds spéculatifs alors que la jauge de peur franchit le niveau clé

Traders sur le parquet de la Bourse de New York.

Une mesure de la peur des actions éclate à la baisse, prête à déclencher une vague de pouvoir d’achat des hedge funds et d’autres traders algorithmiques pour pousser les actions à la hausse.

L’indice de volatilité Cboe, également connu sous le nom de VIX, s’est négocié à 14,2 jeudi, atteignant son plus bas niveau depuis février 2020, selon FactSet. La jauge s’échangeait autour de 15 vendredi.

Le VIX, qui suit la volatilité implicite sur 30 jours du S&P 500, a perdu plus de 12 points ce mois-ci alors que le marché boursier a atteint des sommets records. L’indice examine les prix des options sur le S&P 500 pour suivre le niveau de peur à Wall Street. Lorsqu’il baisse, cela signifie que les investisseurs ont moins peur et ajoutent plus de risques.

« Cette semaine, le VIX s’effondre. Et dans une cassure à la baisse », a déclaré vendredi le co-fondateur et directeur de la recherche de FundStrat, Tom Lee. « Lorsque le VIX se normalise (ce qui se passe en 2021), la reprise des actions est inhabituellement forte. »

Le stratège est l’un des rares à Wall Street à avoir correctement appelé le creux du marché en 2020 et son rebond ultérieur.

Le VIX a chuté de 2,8 points, ou 13,6%, lundi alors que le marché boursier a rebondi après les pertes de la semaine dernière du pivot hawkish surprise de la Réserve fédérale. La baisse du VIX a pris en charge la moyenne mobile sur 50 jours de 18,35, selon Craig Johnson, technicien en chef du marché chez Piper Sandler.

Lee a déclaré qu’au cours des 17 dernières années, chaque fois que le VIX a connu une normalisation en termes de structure et de niveau de terme, le S&P 500 a gagné 23% au cours des 12 prochains mois.

Il voit l’histoire se répéter en 2021, prévoyant un gain de plus de 20% pour le S&P 500. L’indice de référence des actions a grimpé de 13,9% cette année jusqu’à présent, s’échangeant à un record.