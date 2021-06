Les actions pourraient atteindre de nouveaux sommets en juin. L’inflation pourrait provoquer des turbulences

Les actions devraient atteindre de nouveaux sommets en juin, mais l’ampleur des gains du marché dépendra de l’ampleur de la menace inflationniste et si cela incitera la Réserve fédérale à discuter d’une politique de resserrement.

Juin est historiquement un mois faible pour les actions, si l’on considère les 20 dernières années. Mais Instinet souligne que le S&P 500 a récemment enregistré un meilleur bilan, gagnant chaque mois de juin depuis 2016. Sur 20 ans, il a enregistré une baisse mensuelle moyenne de 0,6% et était négatif 11 fois.

Instinet note également qu’au cours des 20 dernières années, le S&P 500 a eu tendance à être plus élevé dans la première moitié du mois avant de plonger à un creux de plusieurs mois dans la seconde moitié.

Le S&P 500 a commencé le premier jour de bourse de juin avec un rebond, atteignant 4 points de son plus haut historique de 4 238. Mais dans l’après-midi, il était négatif, clôturant de 2 points à 4 202.

L’indice de référence se situe à moins de 1% de son plus haut historique intrajournalier.

La plus grande inquiétude pour les actions a été l’inflation, et les récentes lectures de l’inflation sont toutes plus élevées que prévu.

« Je pense vraiment que tout est question d’inflation, d’inflation, d’inflation et de taux, de taux, de taux », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group.

Le marché se concentre déjà sur la réunion de la Fed des 15 et 16 juin, considérée comme l’événement de marché le plus important ce mois-ci. Le rapport sur l’emploi de mai vendredi et les mesures d’inflation, comme l’indice des prix à la consommation, seront également importants.

Les stratèges disent que le marché pourrait atteindre de nouveaux sommets, mais qu’il pourrait être agité si l’inflation était plus élevée que prévu ou si la Fed commençait à sembler plus belliciste.

L’inflation est une arme à double tranchant pour les actions. D’une part, les entreprises qui peuvent répercuter des coûts plus élevés sous la forme de prix plus élevés ont un pouvoir de fixation des prix et cela peut contribuer à la croissance des bénéfices. Mais si l’inflation devient trop élevée, elle peut ronger les marges bénéficiaires. S’il continue à augmenter, il peut inciter la Fed à augmenter les taux d’intérêt, ce qui augmente les coûts d’emprunt pour les entreprises et menace les rendements des valeurs de croissance en particulier.

Le stratège en chef des actions américaines de Morgan Stanley, Mike Wilson, note que la publication du 10 juin de l’indice des prix à la consommation pourrait être une date clé pour le marché ce mois-ci.

« Les attentes d’inflation ont également augmenté au-delà de ce qui peut être réalisable à court terme. L’inflation est à la hausse à notre avis et finira par dépasser les objectifs de la Fed sur une base durable », a noté Wilson. « Cependant, les attentes ont également augmenté et maintenant le prix de cette hausse sur de nombreux marchés d’actifs. »

Wilson a déclaré que la publication de l’IPC pourrait être un « événement de vente qui pourrait affecter négativement de nombreuses transactions encombrées ».

Jusqu’à présent, la Fed a déclaré que l’inflation est transitoire et que les données sur les prix semblent plus chaudes car elles sont comparées à une période de faiblesse l’année dernière. Mais le souci est que si ce n’est pas le cas, la Fed devra agir pour arrêter la hausse des prix. Cela signifie qu’il pourrait commencer à réduire ses achats d’obligations plus tôt que prévu et, en fin de compte, augmenter également les taux d’intérêt plus tôt.

« Je ne pense pas que vous allez prouver jusqu’à l’automne où se situe l’inflation », a déclaré James Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group. « S’il fait encore chaud à l’automne, nous avons un problème. Je pense que les chances sont faibles à ce sujet. Tout le monde sait que nous allons obtenir des chiffres d’inflation chauds. Nous savons pourquoi au moins en partie. »

Paulsen ne s’attend pas non plus à ce que le marché boursier se replie avant l’automne, au plus tôt. Il a déclaré que les valorisations devraient être aidées par une croissance des bénéfices beaucoup plus forte, et il s’attend à ce que les données économiques commencent à être meilleures que prévu.

Scott Redler, partenaire de T3Live.com, s’attend à ce que le S&P 500 se négocie à de nouveaux sommets en juin, mais il a déclaré que le marché était timide avant les données sur l’emploi. « Le marché attend de voir ce qui va se passer avec le rapport sur l’emploi vendredi », a-t-il déclaré.

La Fed a souligné qu’elle serait patiente, gardant sa politique facile alors que le marché du travail et l’économie se rétablissent. Les rendements du Trésor ont été piégés dans une fourchette inférieure aux sommets de début avril, en partie à cause du rapport sur l’emploi d’avril et d’autres données qui ont manqué les attentes. L’indice de référence à 10 ans était à 1,60% mardi. Les rendements évoluent à l’opposé du prix.

Un commentaire sur le travail, cependant, du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a toutefois surpris certains pros du marché.

Bullard tvieux le Financial Times que même avec une économie en baisse de 8 millions d’emplois, le marché du travail pourrait être plus tendu qu’il n’y paraît. Si tel est le cas, cela suggérerait que la Fed pourrait être sur une voie plus rapide que prévu pour augmenter les taux d’intérêt. Les économistes s’attendent à ce que 674.000 emplois aient été créés en mai, en forte hausse par rapport aux 266.000 gagnés en avril, selon Dow Jones.