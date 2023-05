Les actions Nvidia ont bondi de 25% cette semaine – et sont devenues moins chères. Voici pourquoi

La hausse des actions Nvidia (NVDA) jeudi a été incroyable : non seulement c’était l’un des plus gros gains de valeur marchande jamais enregistrés, mais après une hausse de 25 %, l’action du fabricant de puces était en fait moins chère que la veille. Considérez : mercredi, le ratio cours/bénéfice de Club holding Nvidia était de 66,1 sur la base des estimations pour l’année 2024 et de 49,1 sur la base des projections de 2025. Vendredi, le P/E avancé pour cette année était de 52,9 et de seulement 39,4 pour l’année prochaine. Ça sonne un peu? Voici comment cela se passe. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, les paramètres sur lesquels Nvidia est évalué – dans ce cas, les estimations des bénéfices à terme – ont été révisés en pourcentage d’une ampleur nettement supérieure au gain en pourcentage du cours de l’action. En conséquence, la valorisation, qui est simplement le prix divisé par les estimations prévisionnelles, a considérablement diminué. Lorsque nous disons que Nvidia s’est historiquement avéré moins cher qu’il n’y paraît, c’est ce que nous voulons dire : les analystes sous-estiment constamment le véritable potentiel de bénéfices de l’entreprise, puis rattrapent leurs estimations. (Remarque : cela ne se produit que sur les P/E à terme, car les résultats passés réels ne sont évidemment pas révisés sur de nouvelles indications.) Pour mieux comprendre l’importance de considérer un mouvement de stock par rapport aux révisions d’estimation, comparons le mouvement de Nvidia cette semaine. à celui de l’ancien club détenant Marvell Technology (MRVL), une grande entreprise que nous sommes retournés dans notre Bullpen peu de temps après en être sorti en 2022. Les actions de Marvell ont grimpé de 28 % vendredi après que la société de semi-conducteurs a annoncé un bénéfice battu jeudi après la cloche. La direction a également relevé ses orientations prospectives. Cependant, ce gain important dépasse l’ampleur des révisions des bénéfices des analystes. Pour cette raison, la valorisation des actions MRVL est en fait plus élevée vendredi qu’elle ne l’était jeudi, indiquant un rapport risque-récompense moins favorable. Aucun des deux exemples ne se veut une recommandation d’acheter ou de vendre des actions ; nous maintenons actuellement une note de 2 sur les actions de NVDA, ce qui signifie que nous attendrions un retrait pour en acheter davantage. C’est juste pour illustrer l’importance de tenir compte de l’évaluation lors de la prise de décisions d’investissement. Comme l’a dit un jour l’Oracle d’Omaha Warren Buffett : « Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez ». Nous pourrions frapper les analystes pour être trop conservateurs, raison pour laquelle nous détenons depuis longtemps Nvidia malgré ce qui semble parfois être des valorisations exorbitantes. Mais la mise à jour que nous avons reçue de la direction de Nvidia cette semaine montre que Nvidia est en fait une meilleure valeur vendredi qu’il y a une semaine. Vous pourriez dire que c’était une valeur encore meilleure à 300 $ puisque les estimations étaient erronées, mais c’est un biais rétrospectif car vous n’aviez aucun moyen de savoir que Nvidia allait guider aussi fortement qu’il l’a fait. Les analystes sont payés très cher pour arriver à ces estimations et ne sont pas toujours correctes, mais la force de la demande pour les produits d’intelligence artificielle de Nvidia a pris au dépourvu même les meilleurs analystes de Wall Street. Comme l’a déclaré Matt Bryson, analyste de Wedbush Securities, dans une note aux clients cette semaine : « De prime abord, je ne me souviens pas qu’une entreprise de semi-conducteurs/matériel aussi grande que NVDA (plusieurs milliards de ventes) ait jamais surpris avec un guide aussi important. plus élevé par rapport aux attentes au cours de mes 20 années de couverture des actions technologiques », ajoutant que« l’ampleur du rythme sur le guide rend presque ce qui aurait été un rythme autrement impressionnant sur le trimestre piétonnier: » Nous sommes d’accord. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Jen-Hsun Huang, PDG de Nvidia, au Consumer Elctronics Show (CES) de Las Vegas, aux États-Unis, le 04 janvier 2017. Huang a annoncé que son entreprise collaborerait avec le constructeur automobile allemand Audi à l’avenir. Andrej Sokolow | Alliance de l’image | Getty Images