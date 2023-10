Les actions mondiales gagnent grâce au rallye de Wall Street alors que le choc de la guerre sur les marchés s’estompe

BANGKOK (AP) — Les actions mondiales ont progressé mardi après le rebond des actions américaines alors que les investisseurs ont annulé certaines des mouvements de la semaine dernière motivés par les inquiétudes concernant la guerre au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont chuté et les contrats à terme américains ont également baissé.

Les marchés attendent les derniers chiffres de la croissance économique chinoise, attendus mercredi. Les économistes prévoient que la croissance annuelle tombera à moins de 5 % en juillet-septembre, contre 6,3 % au trimestre précédent.

Une économie chinoise plus faible freine le commerce et le secteur manufacturier régionaux et mondiaux, ralentissant la reprise mondiale après la pandémie.

En début de séance européenne, le DAX allemand était en hausse de 0,1% à 15 258,33 et le CAC 40 à Paris a également gagné 0,1% à 7 031,52. L’indice britannique FTSE 100 a augmenté de 0,3% à 7 650,27.

Les contrats à terme sur les valeurs industrielles du S&P 500 et du Dow ont augmenté de moins de 0,1 %.

En Asie, le Nikkei 225 de Tokyo a gagné 1,2% à 32 040,29 et le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,7% à 17 771,08.

L’indice Shanghai Composite a gagné 0,3% à 3 083,50. En Australie, le S&P/ASX 200 a grimpé de 0,5% à 7 056,10. Le Sensex indien a progressé de 0,6% et le SET thaïlandais de 0,5%.

Les marchés semblent s’être redressés, pour le moment, même si Israël se préparait en prévision d’une probable offensive terrestre sur Gaza et les craintes se sont accrues que le conflit puisse s’étendre le long de la frontière entre Israël et le Liban.

Lundi à Wall Street, le S&P 500 a grimpé de 1,1% pour sa meilleure journée depuis le 7 octobre. attaque surprise contre Israël par le Hamas. Il a clôturé à 4 373,63. Le Dow Jones a augmenté de 0,9% à 33 984,54 et le Nasdaq composite a ajouté 1,2% à 13 567,98.

« Le ton d’aversion au risque qui imprégnait les marchés il y a quelques jours semble se dissiper grâce aux nombreuses navettes diplomatiques du (secrétaire d’Etat américain Antony) Blinken et d’autres dans la région », ont déclaré Robert Carnell et Nicholas Mapa d’ING Economics dans un commentaire. « Cependant, tout cela se déroule avant qu’Israël ne lance son offensive terrestre à Gaza, et cela pourrait rapidement détériorer à nouveau le sentiment. »

Les prix du pétrole ont chuté après une semaine volatile, stimulée par les inquiétudes concernant les perturbations des approvisionnements en provenance d’Iran à cause de la guerre.

L’histoire continue

Mardi matin, le pétrole brut de référence américain était en hausse de 2 cents à 86,68 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Lundi, il a chuté de 1,03 $ pour s’établir à 86,66 $. Il a rebondi depuis qu’il est passé de 70 dollars au cours de l’été à plus de 90 dollars à la fin du mois dernier.

Le brut Brent, la norme internationale, a gagné 15 cents à 89,80 dollars le baril. Il a chuté de 1,24 $ lundi à 89,65 $ le baril.

L’or a chuté de 1,60 $ pour s’établir à 1 932,70 $ l’once. La semaine dernière a été la meilleure depuis près de sept mois alors que les inquiétudes se sont accrues à l’approche d’une éventuelle invasion du nord de Gaza par Israël.

Les rendements du Trésor ont bondi après avoir chuté la semaine dernière en raison des craintes d’une escalade des combats à Gaza. Mardi matin, le rendement des bons du Trésor à 10 ans était à 4,75%, contre 4,71% lundi et 4,62% ​​vendredi soir.

Les marchés financiers ont l’habitude de s’affaiblir initialement après un choc géopolitique, tel qu’une guerre, pour ensuite revenir à leurs fondamentaux à plus long terme.

« Les investisseurs doivent se rappeler que les marchés sont très résilients, qu’ils ont enduré d’innombrables guerres, récessions et dépressions et qu’ils ont récompensé les investisseurs à long terme avec un plan financier bien conçu », a déclaré Mark Hackett, responsable de la recherche en investissement chez Nationwide.

Plus de 50 sociétés du S&P 500 publieront cette semaine leurs résultats pour l’été, notamment Bank of America, Johnson & Johnson et Tesla, et les investisseurs espèrent une meilleure situation. saison des rapports sur les bénéfices des entreprises.

L’économie américaine, remarquablement résiliente, a continué de prospérer, malgré les taux d’intérêt beaucoup plus élevés institués par la Réserve fédérale pour freiner l’inflation. FactSet estime que le bénéfice par action des sociétés du S&P 500 a probablement augmenté de 0,4 % au dernier trimestre par rapport à l’année précédente.

La semaine dernière, plusieurs banques a contribué à lancer la saison des rapports avec de meilleurs rapports que prévu.

Charles Schwab a augmenté de 4,7% après avoir annoncé un bénéfice pour les trois mois jusqu’en septembre plus élevé que prévu par les analystes.

Les actions de Lululemon ont bondi de 10,3 % lors de leur première séance de bourse après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que la société de vêtements rejoindrait son indice largement suivi S&P 500. ça remplace Activision Blizzard, racheté par Microsoft.

Dans le commerce des devises, le dollar américain a augmenté à 149,61 yens japonais contre 149,51 yens. L’euro est passé de 1,0561 $ à 1,0553 $.