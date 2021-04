Les mêmes actions de haut vol qui ont attiré les investisseurs vers le marché boursier l’année dernière ont laissé les nouveaux venus dans le froid, a déclaré lundi Jim Cramer de CNBC.

« La maison du plaisir a des murs faits de stocks traditionnels qui résistent à un examen minutieux, mais la maison de la douleur est en train de s’effondrer », a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

Les actions cycliques qui s’appuient sur l’économie dans son ensemble ont pris feu et ont conduit le marché boursier à de nouveaux sommets, a déclaré Cramer. Il a évoqué des actions comme Emerson Electric, Ingersoll Rand, Honeywell, PPG, Home Depot, Lowe’s, JP Morgan Chase et Wells Fargo.

Chacun de ces stocks, moins Honeywell, a dépassé l’année de marché à ce jour. Wells Fargo, en hausse de 45%, a été le plus performant du peloton.

« Ensuite, vous avez le deuxième marché, celui qui est dominé par la cohorte plus jeune qui a été attirée par le trading sans commission, une application Robinhood facile à utiliser et des actions très intéressantes qui ont fait fortune l’année dernière », a déclaré Cramer. .

Les actions de Tesla et Zoom ont eu du mal à maintenir leur élan après avoir affiché des chiffres époustouflants en 2020. Zoom est en baisse de plus de 8% cette année et de 45% par rapport à son sommet d’octobre. Les actions de Tesla n’ont augmenté que de 1% depuis le début de l’année. Le titre s’est échangé pour la dernière fois à 714,63 $, en baisse d’environ 21% par rapport à la fin janvier.

Cramer a également déclaré que de nombreuses pièces de théâtre SPAC sont incluses dans la «maison de la douleur». Certains d’entre eux incluent QuantumScape, Nikola et Lordstown Motors, qui ont vu leurs actions baisser entre 32% et 63% cette année.