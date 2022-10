Les actions Meta chutent de 20% après la publication des résultats, l’entreprise vaut désormais ce qu’elle était en 2017

La société mère de Facebook, Meta, a annoncé mercredi que ses revenus avaient diminué pour un deuxième trimestre consécutif, touchés par la baisse des ventes publicitaires alors qu’elle faisait face à la concurrence de l’application vidéo très populaire de TikTok.

Les faibles résultats du trimestre ont soulevé de nouvelles questions quant à savoir si les plans de Meta de dépenser 10 milliards de dollars américains par an sur le métaverse – un concept qui n’existe pas encore tout à fait et qui n’existera peut-être jamais – sont prudents alors que sa principale source de revenus faiblit.

Les résultats trimestriels de Meta Platforms Inc. ont fait chuter son action de 19 % après les heures de négociation à 105,20 $. Si la vente se maintient jusqu’à la journée de négociation régulière de jeudi, elle sera la plus basse depuis 2016. L’action a clôturé mercredi en baisse de 61 % pour l’année.

La société de Menlo Park, en Californie, a gagné 4,4 milliards de dollars, soit 1,64 $ par action, au cours de la période de trois mois qui s’est terminée le 30 septembre. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 1,90 $ par action, en moyenne, selon FactSet.

Les revenus ont chuté de 4%, passant de 29,01 milliards de dollars à 27,71 milliards de dollars.

Certains des investisseurs de la société craignent que Meta dépense trop d’argent et déroute les gens en se concentrant sur le métaverse, un concept de réalité virtuelle, mixte et augmentée que peu de gens comprennent – ​​alors qu’il est également aux prises avec une activité publicitaire en déclin.

“Meta a dérivé vers le pays de l’excès – trop de gens, trop d’idées, trop peu d’urgence”, a écrit Brad Gerstner, PDG de l’actionnaire de Meta, Altimeter Capital, plus tôt cette semaine dans une lettre au PDG de Meta, Mark Zuckerberg. “Ce manque de concentration et de forme physique est obscurci lorsque la croissance est facile mais mortelle lorsque la croissance ralentit et que la technologie change.”

En plus d’une baisse accélérée des revenus, Meta a également prévu des ventes plus faibles que prévu pour le trimestre en cours, ce qui fait craindre que la chute des revenus ne soit plus une tendance qu’une aberration.

“Bien que nous soyons confrontés à des défis à court terme en matière de revenus, les fondamentaux sont là pour un retour à une croissance plus forte des revenus”, a déclaré Zuckerberg dans un communiqué. “Nous approchons de 2023 en mettant l’accent sur la hiérarchisation et l’efficacité qui nous aideront à naviguer dans l’environnement actuel et à faire émerger une entreprise encore plus forte.”

Meta a déclaré qu’il s’attend à ce que les niveaux de dotation restent à peu près les mêmes qu’au cours du trimestre en cours. L’entreprise comptait environ 87 000 employés au 30 septembre, soit une augmentation de 28 % d’une année sur l’autre.

“Pour retrouver une croissance plus forte, Meta doit redresser son activité”, a déclaré Debra Aho Williamson, analyste chez Insider Intelligence. “En tant que Facebook Inc., c’était une entreprise révolutionnaire qui a changé la façon dont les gens communiquent et la façon dont les spécialistes du marketing interagissent avec les consommateurs. Aujourd’hui, ce n’est plus ce pionnier innovant.”

Elle a poursuivi en disant que “Meta bénéficierait d’une priorité moindre sur le métaverse et davantage sur la réparation de son cœur de métier”.

L’unité Reality Labs de Meta, qui comprend ses efforts de métaverse et de réalité virtuelle, a enregistré une perte d’exploitation de 3,67 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 2,63 milliards de dollars un an plus tôt. Son chiffre d’affaires était de 285 millions de dollars.

Malgré la baisse des revenus, environ 3,71 milliards de personnes se sont connectées à au moins une des familles d’applications de Meta – Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger – en hausse de 4% d’une année sur l’autre.

Facebook enfreint à nouveau la loi sur la transparence électorale

Dans un développement distinct mercredi, un juge de l’État de Washington a condamné mercredi Meta à une amende de 25 millions de dollars pour avoir enfreint de manière répétée et intentionnelle la loi sur la divulgation du financement des campagnes, dans ce qui serait la plus grande sanction de financement de campagne de l’histoire des États-Unis.

La peine prononcée par le juge de la Cour supérieure du comté de King, Douglass North, était le maximum autorisé pour plus de 800 violations de la Fair Campaign Practices Act de Washington. Le procureur général Bob Ferguson a fait valoir que le maximum était approprié étant donné que son bureau avait déjà poursuivi Facebook en 2018 pour avoir enfreint la même loi.

La loi sur la transparence de Washington oblige les vendeurs de publicités tels que Meta à conserver et à rendre publics les noms et adresses de ceux qui achètent des publicités politiques, la cible de ces publicités, la manière dont les publicités ont été payées et le nombre total de vues de chaque publicité. Les vendeurs d’annonces doivent fournir les informations à toute personne qui en fait la demande. Les chaînes de télévision et les journaux respectent la loi depuis des décennies.

Mais Meta s’est opposé à plusieurs reprises aux exigences, arguant sans succès devant le tribunal que la loi est inconstitutionnelle parce qu’elle “alourdit indûment le discours politique” et qu’il est “pratiquement impossible de se conformer pleinement”. Bien que Facebook conserve une archive des publicités politiques diffusées sur la plate-forme, l’archive ne divulgue pas toutes les informations requises par la loi de Washington.

“Je n’ai qu’un mot pour décrire la conduite de Facebook dans cette affaire : arrogance”, a déclaré Ferguson dans un communiqué de presse. “Il a intentionnellement ignoré les lois de Washington sur la transparence des élections. Mais cela ne suffisait pas. Facebook a soutenu devant le tribunal que ces lois devraient être déclarées inconstitutionnelles. C’est époustouflant. Où est la responsabilité des entreprises ?”

En 2018, à la suite du premier procès de Ferguson, Facebook a accepté de payer 238 000 $ et s’est engagé à la transparence dans le financement des campagnes et la publicité politique. Il a ensuite déclaré qu’il cesserait de vendre des publicités politiques dans l’État plutôt que de se conformer aux exigences.

Néanmoins, la société a continué à vendre des publicités politiques et Ferguson a de nouveau poursuivi en justice en 2020.