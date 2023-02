Les actions les moins performantes du Club en 2022 ont contribué à alimenter le rallye de janvier

Wall Street a terminé le premier mois de 2023 sur une note positive, le S&P 500 progressant de 6,2 % pour sa meilleure performance de janvier depuis 2019. En tête, bon nombre des plus grands perdants de 2022, dans des secteurs comme la technologie et les services de communication — un renversement de fortunes qui se jouent également dans le portefeuille du Club. Les 10 actions les moins performantes du Jim Cramer’s Charitable Trust en 2022 ont grimpé en moyenne de 21 % en janvier. Cela se compare à une baisse de 46,7% pour l’ensemble de l’année dernière. Les méta-plateformes (META) et les micro-appareils avancés (AMD) étaient les plus grands retardataires du club, mais ont tous deux grimpé d’environ 25 % depuis le début de l’année. Les autres actions de cette catégorie incluent : Nvidia (NVDA) Amazon (AMZN) Salesforce (CRM) Ford Motor (F) Walt Disney (DIS) Qualcomm (QCOM) Alphabet (GOOGL) Estee Lauder (EL) Pendant ce temps, les cinq actions les plus performantes Les actions du club en 2022 – Halliburton (HAL), Devon Energy (DVN), Eli Lilly (LLY), Coterra Energy (CTRA) et Pioneer Natural Resources (PXD) – ont individuellement sous-performé le S&P 500 en janvier. Ces avoirs, qui ont grimpé en moyenne de 39,8 % en 2022, n’ont augmenté en moyenne que de 0,9 % au cours du premier mois de cette année. Parmi les 11 secteurs du S&P 500, l’énergie a été le seul à terminer 2022 en territoire positif, gagnant 59%. Les services publics ont été la deuxième meilleure performance, ne perdant que 1,4 % par rapport à la baisse globale de l’indice de 19,4 %. Plus largement, les 50 actions les moins performantes de l’indice l’année dernière ont grimpé de 20 % en moyenne jusqu’au 27 janvier, selon Truist Advisory Services. Les 50 principaux composants de l’indice en 2022, en revanche, n’ont progressé en moyenne que de 1,9 % par rapport à la même période le mois dernier. Les investisseurs pourraient se réjouir des gains globaux du marché en janvier. Mais il reste à voir si les leaders du marché de janvier continueront à propulser le S&P à la hausse au fil de l’année. Keith Lerner, co-directeur des investissements chez Truist, s’attend à ce que le large rebond des plus grands perdants de 2022 s’essouffle bientôt. Lerner a déclaré que des facteurs tels que la récolte des pertes fiscales fin décembre – qui ont accéléré les ventes d’actions déjà opprimées – ont créé les conditions de cette reprise de janvier. “Notre point de vue, plus généralement, est que nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une nouvelle tendance durable”, a déclaré Lerner à CNBC. Certaines actions battues ont peut-être trop vendu l’année dernière, a reconnu Lerner, ce qui rend compréhensible que certains investisseurs choisissent de récupérer des actions à ce qu’ils perçoivent comme des niveaux déprimés. Mais il pense que la reprise des mauvais élèves de 2022 finira par se briser. “La marée a soulevé tous les bateaux lors de ce mouvement, tout comme elle a tout fait mal auparavant – et je soupçonne que la prochaine phase en sera une de distinction et de séparation”, a déclaré Lerner. Le club prend Le club ne devient pas complètement optimiste sur les retardataires de 2022 qui sont devenus les gagnants de janvier. En fait, nous avons renforcé notre position sur Qualcomm mardi. À long terme, nous continuons d’apprécier certaines des actions technologiques de haute qualité qui ont rebondi en 2023. Cependant, nous avons abordé les récents rebonds avec prudence, car bon nombre de ces sociétés pourraient émettre des prévisions à la baisse cette saison des résultats. En général, les gagnants du marché cette année peuvent s'étendre à tous les secteurs, alors que Wall Street élargit son attention loin des actions technologiques à méga-capitalisation pour inclure les actions dites de la vieille économie qui constituent l'épine dorsale de l'économie réelle. La faiblesse du début de 2023 dans des entreprises comme Eli Lilly et Johnson & Johnson (JNJ) – qui fabriquent des produits tangibles à profit – offre l'occasion d'ajouter à nos positions sur l'attente qu'elles augmenteront plus tard cette année. Et le Club a fait exactement ce mardi, en achetant 50 actions de J & J . Sur cette photo, le graphique boursier de Nvidia Corporation est visible sur l’écran d’un smartphone. Raphaël Henrique | Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images