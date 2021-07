Les actions «laissées pour mortes» liées à l’économie battront Big Tech: Jeff Mills

Les investisseurs peuvent envisager de mettre de l’argent frais dans les actions.

Ce récent bouleversement crée d’importantes opportunités d’investissement dans les actions cycliques et de valeur, selon Jeff Mills de Bryn Mawr Trust.

« [These areas] du marché qui ont vraiment été laissés pour morts pendant près de deux mois est vraiment encourageant pour moi », mercredi, le directeur des investissements de la société a déclaré à « Trading Nation » de CNBC.

Même si Mills pense que plus de douleur pourrait être à venir, il cite l’énergie, les matériaux, les produits industriels et les petites capitalisations comme ses principaux choix d’investissement car ils sont liés au rebond économique et se portent souvent bien dans un environnement de taux d’intérêt en hausse.

« Si vous regardez le stock moyen du Russell 1000 en baisse d’environ 10% en ce moment », a-t-il déclaré. « Zéro pour cent des noms d’énergie sont au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours. »

Dans le domaine de l’énergie, Mills est particulièrement optimiste sur EOG Resources, un producteur de pétrole de schiste et de gaz naturel.

« C’est notre nom préféré dans le domaine de l’énergie. Je pense que vous voyez les matières premières commencer à se stabiliser. Vous avez déjà vu les actions énergétiques se faire battre de manière considérable », a déclaré Mills. « Donc, je pense vraiment que c’est là que vous voulez regarder ici à l’avenir si vous avez, disons, un horizon temporel de six à 12 mois. »

Mills, qui a 21 milliards de dollars d’actifs sous gestion, est las de l’élan récent dans d’autres parties du marché.

« Cette réaction instinctive que nous avons eue vraiment après la [June] La Fed s’est réunie lorsque tout le monde s’est retrouvé dans les grandes capitalisations, dans la croissance, dans la technologie – c’est vraiment cette mémoire musculaire du marché qui, je pense, ne dure pas réellement », a-t-il déclaré.

Alors que Mills est optimiste sur les valeurs cycliques, l’une de ses plus grandes sous-pondérations est Big Tech. Son avertissement aux investisseurs : Le bond de deux mois du groupe est insoutenable car la hausse des taux provoquera des vents contraires majeurs.

« Vous avez fait réagir Big Tech à cette baisse très rapide des taux d’intérêt que nous avons connue au cours des deux derniers mois. Je pense que cela a atteint son point le plus bas à ce stade », a noté Mills, un contributeur de CNBC.

Mercredi, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a clôturé en hausse de 8 points de base à 1,29%. Lundi, il est tombé à un plus bas de 5 mois.

Pendant ce temps, les principaux indices se sont redressés pour leur deuxième journée consécutive et sont à nouveau positifs pour la semaine. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq sont à environ 1% de leurs sommets historiques.

« Il est intéressant de noter que le S&P 500 a rebondi quatre ou cinq fois sur cette moyenne mobile à 50 jours en pente ascendante », a déclaré Mills. « Le fait que nous ayons vu de la force après lundi dès ce niveau technique me fait me sentir plutôt bien. »

Divulgation: Bryn Mawr Trust détient des actions EOG Resources.

