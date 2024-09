Les actions japonaises s’effondrent après l’élection du Premier ministre ; L’indice de référence de Shanghai s’envole de plus de 5%

HONG-KONG– Les marchés asiatiques ont connu un début de semaine mouvementé, l’indice Nikkei 225 de Tokyo ayant chuté de près de 5 %, tandis que les marchés chinois ont grimpé en flèche suite à l’annonce de nouvelles mesures de relance pour une économie chancelante.

Les actions japonaises ont chuté après que les libéraux-démocrates au pouvoir ont choisi l’ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba pour succéder au Premier ministre Fumio Kishida, qui doit démissionner mardi.

Ishiba a exprimé son soutien aux mesures prises par la Banque du Japon pour relever les taux d’intérêt de leur niveau proche de zéro. Il soutient également d’autres politiques, comme une éventuelle augmentation de l’impôt sur les sociétés, qui sont considérées comme moins favorables au marché que son principal rival pour le poste le plus élevé, le ministre de la Sécurité économique, Sanae Takaichi, qu’il a battu lors du second tour vendredi soir.

Le Nikkei s’échangeait en baisse de 4,7% à 37 956,32 lundi midi.

Le dollar est tombé de plus de 146 yens à moins de 143 yens après la fin du vote du parti au pouvoir vendredi soir. À la mi-lundi, il s’échangeait à 142,49 yens, contre 142,29.

Les actions des exportateurs ont plongé, car un yen plus fort constitue un désavantage pour les entreprises japonaises qui réalisent une grande partie de leurs ventes et de leurs bénéfices à l’étranger.

Toyota Motor Corp. a chuté de 3,5 %. Les actions de Honda Motor Co. ont chuté de 4,1 % et celles de Nissan Motor Co. de 5,8 %.

Ishiba a déclaré qu’il soutenait les politiques de « nouveau capitalisme » de Kishida, qui favoriseraient apparemment une répartition plus équitable de la richesse nationale. Mais la forte hausse des prix a compromis les progrès visant à encourager les consommateurs à dépenser davantage.

Pendant ce temps, l’indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 3,3% à 21 321,97, tandis que l’indice Hang Seng Mainland Properties de Hong Kong a augmenté de 8,6%. L’indice Shanghai Composite a bondi de 5,7% à 3 263,59.

Les rassemblements ont eu lieu à un moment propice, à la veille d’une fête nationale d’une semaine marquant les 75 ans de régime communiste en Chine. Les marchés de Chine continentale seront fermés du mardi au 7 octobre.

La Chine va de l’avant avec les mesures annoncées la semaine dernière pour soutenir le secteur immobilier et relancer les marchés financiers languissants. La banque centrale a annoncé dimanche qu’elle ordonnerait aux banques de réduire les taux hypothécaires sur les prêts immobiliers existants d’ici le 31 octobre. Parallèlement, la grande ville du sud de Guangzhou a levé toutes les restrictions sur l’achat de logements au cours du week-end, tandis que Shanghai et Shenzhen ont révélé leur intention d’assouplir leurs taux. freins aux achats clés.

Les efforts visant à sortir le marché immobilier d’un ralentissement prolongé surviennent alors que l’économie montre des signes de ralentissement supplémentaire. L’activité manufacturière chinoise s’est contractée en septembre pour un cinquième mois consécutif, alors que l’indice officiel des directeurs d’achat s’est établi à 49,8, restant en dessous de la ligne 50 qui sépare l’expansion de la contraction, selon les données du Bureau d’État des statistiques publiées lundi.

Ailleurs en Asie, l’Australie S&Le P/ASX 200 a avancé de 0,7% à 8 273,10. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,9% à 2 627,13.

Vendredi, le S&Le P 500 a légèrement baissé de 0,1% par rapport à son niveau record à 5 738,17. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3% à 42 313,00, établissant son propre record, tandis que le Nasdaq composite a glissé de 0,4% à 18 119,59.

Les rendements du Trésor se sont détendus sur le marché obligataire après qu’un rapport a montré l’inflation a ralenti en août un peu plus que ce que prévoyaient les économistes. Il faisait écho à des chiffres similaires provenant de plus tôt dans le mois sur l’inflation, mais le rapport de vendredi a un écho car c’est la mesure que les responsables de la Réserve fédérale préfèrent utiliser.

La Fed a maintenu son principal taux d’intérêt à son plus haut niveau depuis deux décennies pendant plus d’un an, dans l’espoir de ralentir l’économie suffisamment pour pousser l’inflation vers son objectif de 2 %. Maintenant que l’inflation s’est considérablement atténuée par rapport à son pic il y a deux étésla Fed a commencé à réduire les taux pour atténuer les conditions du ralentissement du marché du travail et prévenir une récession.

Le risque d’un ralentissement demeure et les employeurs américains ont ralenti leur embauche. Un rapport sur l’inflation publié vendredi a montré que la croissance des dépenses de consommation aux États-Unis en août était inférieure aux attentes des économistes.

Dans d’autres transactions lundi, le pétrole brut américain de référence a ajouté 40 cents à 68,58 $ le baril. Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté de 45 cents à 71,99 dollars le baril.

L’euro s’échangeait à 1,1158 $, contre 1,1163 $.