Les actions japonaises repartent à la hausse. Ce rallye peut être différent de 1990

Les marchés boursiers japonais ont testé de nouveaux sommets jamais vus depuis 1990 – évoquant des souvenirs de sa « bulle économique » juste avant que le pays ne plonge dans sa soi-disant « décennie perdue ». Depuis fin mai, le Nikki 225 a franchi la barre des 30 000, un exploit jamais vu depuis 33 ans. Pour être clair, l’indice de référence est toujours inférieur d’environ 18 % à son sommet historique, lorsque le Nikkei a atteint 38 915 le 29 décembre 1989. La bulle a éclaté après que la Banque du Japon a resserré sa politique monétaire au début de 1990, provoquant l’effondrement des prix des actions et des terrains. En septembre de la même année, l’indice Nikkei s’est effondré à la moitié de son record. Mais les analystes qui ont parlé à CNBC ont déclaré que le Japon ne se dirigeait pas vers un autre crash comme celui de la bulle. « Il est très difficile d’affirmer que le Japon est confronté aux mêmes situations qu’à la fin des années 1980 », a déclaré Dong Chen, responsable de la recherche macroéconomique à la banque privée Pictet. Ryota Abe, économiste au département des marchés mondiaux et de la trésorerie de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, partageait les mêmes sentiments. « Nous ne voyons pas de bulle dans l’économie », a-t-il déclaré, soulignant que si les prix de l’immobilier dans la métropole de Tokyo ont grimpé en flèche et que les taux d’inflation sont au plus haut depuis des décennies, ce n’est pas un phénomène national mais n’est observé que dans certaines régions. à Tokyo. En outre, « les taux d’inflation élevés actuels au Japon sont dus à des coûts d’importation plus élevés en raison d’un yen plus faible et des prix élevés des matières premières. Nous ne pouvons pas appeler cela une bulle », a ajouté Abe.

Qu’est-ce qui a conduit à la bulle japonaise ?

La croissance rapide de l’économie japonaise, le faible taux de chômage et l’accès facile au crédit dans les années 1980 ont alimenté le rallye boursier à cette époque. Les taux d’intérêt de la Banque du Japon étaient alors à 2,5 % — son plus bas depuis que la banque centrale est passée à un taux de change flottant au début des années 1970. Les faibles taux d’emprunt ont alimenté la spéculation, ce qui a fait grimper les marchés boursiers et conduit à une bulle des prix des actifs. Alors que la BOJ augmentait les taux d’intérêt, la troisième économie mondiale a plongé dans une crise d’une décennie connue sous le nom de « décennie perdue du Japon » – une période de croissance économique lente à négative qui se poursuit aujourd’hui. Au cours des deux dernières décennies, le PIB du Japon a augmenté en moyenne de 0,7 % de 1991 à 2011, et de 2011 à 2019, Le PIB du Japon a augmenté d’un peu moins de 1 %.

Différent cette fois

Le rallye boursier est cette fois différent, a déclaré Abe, et la surperformance du Nikkei peut également être attribuée à quelques autres facteurs.

Premièrement, les entreprises cotées ont affiché des résultats financiers meilleurs que prévu, grâce à un yen faible, qui rend les produits japonais relativement moins chers que leurs concurrents. En conséquence, les entreprises japonaises ont enregistré de meilleures performances économiques à l’étranger. En outre, davantage d’entreprises japonaises ont racheté leurs actions en réponse à la La pression du Tokyo Exchange Group pour une plus grande efficacité du capital. Nikkei signalé en mars que les rachats d’actions par les entreprises japonaises devaient atteindre leur plus haut niveau en 16 ans.

Les réformes entrent en vigueur

Le Japon a également connu « quelques changements structurels » au cours de la dernière décennie, dirigés par feu le Premier ministre Shinzo Abe, qui a pris ses fonctions en 2012 et mis en œuvre ses politiques dites « Abenomics », a souligné Chen. La politique économique phare du Premier ministre est basée sur les « trois flèches » de l’augmentation de la masse monétaire, de l’augmentation des dépenses publiques et des réformes économiques et réglementaires pour rendre le Japon plus compétitif à l’échelle mondiale – Chen a déclaré que la troisième flèche pourrait enfin voir des résultats. Plus particulièrement, a-t-il souligné, les dépenses des entreprises japonaises ont augmenté, ce qui signifie que les entreprises investissent à nouveau. UN Rapport du 23 juin par Nikkei a révélé que les investissements en capital des entreprises japonaises devraient atteindre un record de 31,6 billions de yens (221,03 milliards de dollars) au cours de l’exercice 2023. Le rapport indique que les investissements nationaux – représentant environ les deux tiers du total – devraient connaître une croissance en pourcentage à deux chiffres pour la deuxième année consécutive, tandis que les investissements à l’étranger pourraient augmenter de 22,6%, marquant une troisième année consécutive d’expansion à deux chiffres.

Chen a déclaré que cela signifiait que les entreprises japonaises étaient peut-être sorties de la mentalité dite de « récession du bilan », où les ménages et les entreprises visaient à réduire leur dette, au lieu d’engager de nouveaux investissements. « Maintenant, nous voyons le contraire, ce qui signifie qu’ils investissent réellement parce qu’ils n’ont pas investi depuis si longtemps … nous pensons que cette tendance peut probablement durer plus longtemps. »

Stimulé par l’intérêt étranger

Les investisseurs étrangers ont également manifesté un regain d’intérêt pour la troisième économie mondiale. La reprise économique du Japon a commencé et il y a eu des changements notables dans l’environnement des affaires – comme une croissance des salaires plus élevée en 2023, a souligné Abe de SMBC. Les investisseurs étrangers ont trouvé des opportunités au Japon, grâce à la valeur plus faible du yen et à un possible potentiel de hausse plus élevé pour les actions. Les perspectives optimistes de l’investisseur milliardaire Warren Buffet sur les actions japonaises ont également suscité l’intérêt des investisseurs pour le Japon.

Il existe également des facteurs externes qui renforcent l’optimisme à l’égard du Japon. Les entreprises mondiales diversifient désormais leurs chaînes d’approvisionnement loin de la Chine, et Chen a déclaré que le Japon pourrait en bénéficier en tant que l’une des destinations pour relocaliser les chaînes d’approvisionnement, « en particulier dans les secteurs très haut de gamme et plus denses sur le plan technologique comme les semi-conducteurs ». « Toutes ces choses pointent dans la bonne direction, nous pensons qu’il y a des raisons d’être structurellement plus positifs à propos du Japon qu’auparavant », a-t-il ajouté.

