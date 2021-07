Les actions inquiétantes de la Chine signalent la guerre froide, prévient Stephen Roach

L’économiste Stephen Roach prévient que la répression de Pékin contre les actions chinoises cotées aux États-Unis aura des implications étendues sur le marché.

Roach, qui est considéré comme l’un des plus grands experts mondiaux de l’Asie, pense que ces actions signalent les premiers stades d’une guerre froide.

« Je suis un optimiste congénital en ce qui concerne la Chine. Mais je trouve ces actions vraiment assez dérangeantes », a déclaré vendredi l’ancien président de Morgan Stanley Asia à « Trading Nation » de CNBC. « La Chine s’attaque au cœur de sa nouvelle économie axée sur l’entrepreneuriat, et elle s’attaque à leurs modèles commerciaux. »

Selon Roach, les tensions entre les deux plus grandes économies du monde pourraient atteindre des niveaux jamais vus depuis le début des années 1970.

« Même si les entreprises américaines ne commercent pas directement avec la Chine, pratiquement tout ce qu’elles touchent passe par les chaînes d’approvisionnement mondiales », a déclaré Roach. « Ainsi, un refroidissement dans les relations américano-chinoises a des implications importantes pour les entreprises américaines et pour les investisseurs investissant dans des entreprises américaines. Vous ne pouvez pas vous éloigner de la connexion avec la Chine.

Jim Cramer de CNBC lance un avertissement similaire aux investisseurs. Il pense qu’il est trop risqué d’investir dans des actions chinoises qui se négocient sur les bourses américaines en raison de la menace réglementaire.

Vendredi, les régulateurs de Pékin ont ciblé les actions chinoises de l’éducation TAL Education et New Oriental Education and Technology. Leurs actions ont chuté. La même chose s’est produite avec Didi, la principale entreprise chinoise de covoiturage, plus tôt dans la semaine.

Roach, maintenant membre senior de Yale, tire la sonnette d’alarme sur la toile de fond controversée depuis des mois. Sur « Trading Nation » en avril, il a averti que les relations américano-chinoises s’érodaient et que les deux pays étaient au bord d’une guerre froide. Maintenant, Roach suggère qu’une ligne a été franchie.

« Ce sont des actions qui vont vraiment au cœur de ce qui est si excitant pour la Chine depuis un certain nombre d’années », a déclaré Roach. « Ils me préoccupent beaucoup. »

