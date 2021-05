Les actions indiennes restent résilientes malgré la poussée de Covid alors que les investisseurs s’accrochent

« Je soupçonne que face à une telle tragédie humaine, les investisseurs ont regardé en arrière ce qui s’est passé il y a un an ou 18 mois sur d’autres marchés où ces marchés se sont effondrés. Les scènes en Italie étaient effrayantes. Le Royaume-Uni est également venu au bord du gouffre ». il a déclaré lundi à CNBC « Street Signs Asia ». « Je pense que les investisseurs sont réticents à s’installer et à être pris à l’écart des marchés. Donc, dans l’ensemble, ils s’accrochent. »

« Le marché pourrait-il bien descendre? Oui, c’est possible. Mais nous sommes des investisseurs à long terme et nous aimons les actions que nous possédons », a-t-il déclaré.

Malgré la deuxième vague de Covid qui ravage le pays, l’ESB Sensex est toujours en hausse de plus de 3% jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice Nifty 50 a bondi d’environ 7% sur la même période.

Lundi, l’Inde a signalé 366 161 nouveaux cas et 3 754 décès supplémentaires. Cela porte le nombre total de cas signalés dans ce pays d’Asie du Sud à plus de 21,49 millions, tandis que le nombre de décès dépasse 234 000.

« Alors que les marchés financiers ont bravé la rechute de Covid-19, la prudence sous-jacente est susceptible de perdurer car le chemin de la propagation de la pandémie dictera la sévérité et la longévité des restrictions, ce qui à son tour aura un impact sur la trajectoire de croissance », a-t-elle ajouté.

« Les investisseurs sont également réconfortés par le biais des rétroviseurs, c’est-à-dire qu’ils s’attendent à une reprise rapide semblable à celle de l’année dernière une fois que le nombre de cas atteint son maximum et commence à baisser », a déclaré Radhika Rao, économiste chez DBS, dans un e-mail.

Le gouvernement a introduit des mesures de relance budgétaire dans le but de redémarrer l’économie. La semaine dernière, la Banque de réserve de l’Inde a annoncé un nouveau soutien pour atténuer le stress économique de la deuxième vague du pays.

Le Premier ministre indien Narendra Modi fait face à une pression croissante pour imposer un autre verrouillage national, alors même que certains États imposent leurs propres restrictions. L’année dernière, l’Inde a décrété un verrouillage national strict pour ralentir la propagation du coronavirus, mais la fermeture a martelé l’économie, qui s’est contractée de 23,9% l’année dernière entre avril et juin.

La récente flambée des infections à Covid a également provoqué une certaine volatilité et exercé une pression à la baisse sur la roupie indienne. Le mois dernier, les paris baissiers sur la devise ont atteint leur plus haut niveau depuis environ un an, selon un Sondage Reuters.

« La roupie avait commencé le mois d’avril sur une note faible mais a depuis réduit les pertes », a déclaré Rao. « Le ralentissement du dollar américain et des taux américains a fourni un répit », a-t-elle ajouté.

Divya Devesh, stratège des changes pour l’Asie chez Standard Chartered, a déclaré qu’il était baissier sur les perspectives de la roupie indienne.

« À moyen terme, nous sommes toujours assez négatifs. Nous pensons toujours qu’avec le prix du pétrole – le Brent revient à environ 70 $ – et la reprise des importations et la reprise de la demande, cela va mettre beaucoup de pression sur la roupie au second semestre. de l’année « , a-t-il déclaré lundi à » Street Signs Asia « de CNBC.

Il a ajouté que la banque envisageait une roupie dollar se déplaçant vers 76,5 d’ici la fin de l’année, en raison de ces facteurs.