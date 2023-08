Les actions immobilières en Chine s’effondrent après l’annulation de la vente d’actions par Country Garden

Country Garden est l’un des plus grands promoteurs immobiliers du continent.

Pas plus tard que la semaine dernière, JPMorgan a rétrogradé Country Garden et Country Garden Services à une sous-pondération, et a réduit de plus de moitié le prix cible de Country Garden et de sa liste de services immobiliers.

Le secteur immobilier chinois s’efforce de se remettre d’une crise du crédit à la suite de la répression gouvernementale de son niveau d’endettement en 2020.

– Clement Tan de CNBC a contribué à ce rapport.