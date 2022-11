Les actions immobilières chinoises ont bondi au milieu des avertissements de réalité faible et d’attentes élevées

Les prix des logements en Chine ont chuté en octobre en raison principalement de la baisse des prix dans les villes moins développées, dites de niveau 3, selon l’analyse des données officielles de Goldman Sachs. Édition du futur | Édition du futur | Getty Images

BEIJING – Le secteur immobilier chinois n’est pas encore prêt pour une reprise rapide, malgré une reprise ce mois-ci des actions des principaux promoteurs immobiliers. En effet, le soutien récent de Pékin ne résout pas directement le problème principal de la chute des ventes et des prix des maisons, selon les analystes. La semaine dernière, les actions des promoteurs immobiliers ont bondi après que la banque centrale et le régulateur bancaire ont publié des mesures encourageant les banques à aider le secteur immobilier. Il s’accompagne d’autres mesures de soutien plus tôt ce mois-ci.

Actions de Jardin de campagne le plus grand développeur chinois en termes de ventes, ont plus que doublé en novembre, et celles de Longfor ont bondi d’environ 90 %. Les actions ont déjà rendu une partie des gains de ce mois-ci. Pendant ce temps, les contrats à terme sur le minerai de fer ont bondi d’environ 16 % ce mois-ci – les analystes de Morgan Stanley affirment qu’environ 40 % de la consommation d’acier de la Chine est utilisée dans la construction immobilière.

La situation est caractérisée par “des attentes fortes, mais une réalité faible”, et les prix du marché ont dévié des fondamentaux, a déclaré Sheng Mingxing, analyste des métaux ferreux au Nanhua Research Institute, en chinois traduit par CNBC. Sheng a déclaré qu’il était important de vérifier si les appartements peuvent être achevés et livrés pendant la période de pointe de la construction de mars et avril.

C’est vraiment un soulagement temporaire pour les promoteurs qui doivent répondre à moins de besoins de remboursement de dette dans un proche avenir…

Les nouvelles mesures, largement rapportées en Chine mais non officiellement publiées, stipulent des prolongations de prêt, appellent à traiter les développeurs de la même manière, qu’ils appartiennent à l’État ou non, et soutiennent l’émission d’obligations. Aucun des deux régulateurs n’a répondu à la demande de commentaires de CNBC. “Il s’agit vraiment d’un soulagement temporaire pour les promoteurs qui doivent répondre à moins de besoins de remboursement de dette dans un avenir proche – un soulagement temporaire des liquidités plutôt qu’un revirement fondamental”, a déclaré Samuel Hui, analyste basé à Hong Kong, directeur, Entreprises Asie-Pacifique, Fitch Ratings, a déclaré mercredi. “La clé est que nous avons encore besoin que le marché fondamental sous-jacent des ventes de maisons s’améliore”, a-t-il déclaré, notant que la confiance des acheteurs dépend de la capacité des promoteurs à terminer la construction et la livraison des appartements. Plus tôt cette année, de nombreux acheteurs ont refusé de continuer à payer des hypothèques sur des appartements lorsque la construction a été retardée. Les maisons en Chine sont généralement vendues avant leur achèvement, générant une source majeure de flux de trésorerie pour les promoteurs.

Une reprise de longue haleine

Les analystes divergent sur le moment où le marché immobilier chinois pourra se redresser. Fitch a déclaré qu’un calendrier “reste très incertain”, tandis que le directeur principal de S&P Global Ratings, Lawrence Lu, s’attend à ce qu’une reprise puisse se produire au second semestre de l’année prochaine. “Si cette politique est mise en œuvre rapidement, cela arrêtera la spirale descendante des promoteurs, cela contribuera à restaurer la confiance des investisseurs [in] les développeurs », a-t-il déclaré. Les ventes de logements résidentiels pour les 10 premiers mois de l’année ont chuté de 28,2% par rapport à il y a un an, a annoncé la semaine dernière le Bureau national des statistiques. S&P Global Ratings a déclaré en juillet qu’il s’attend à une chute de 30% des ventes pour 2022, pire qu’en 2008 où les ventes ont chuté d’environ 20 %. Un ralentissement de la croissance économique, l’incertitude concernant les contrôles Covid en cours et les inquiétudes concernant les revenus futurs ont freiné l’appétit pour l’achat de maisons.

À ces inquiétudes s’ajoutent la chute des prix. Les prix des logements dans 70 villes ont chuté de 1,4 % en octobre par rapport à il y a un an, selon l’analyse de Goldman Sachs des données publiées mercredi. “Malgré davantage de mesures locales d’assouplissement du logement ces derniers mois”, ont déclaré les analystes, “nous pensons que les marchés immobiliers des villes de niveau inférieur sont toujours confrontés à de forts vents contraires dus à des fondamentaux de croissance plus faibles que les grandes villes, y compris des sorties nettes de population et des problèmes potentiels d’offre excédentaire”. Le rapport indique que les prix des logements dans les plus grandes villes de niveau 1 ont augmenté de 3,1 % en octobre par rapport à septembre, tandis que les villes de niveau 3 ont enregistré une baisse de 3,9 % pendant cette période. Il y a environ deux ans, Pékin a commencé à sévir contre la forte dépendance des promoteurs à l’endettement pour la croissance. Le promoteur le plus endetté du pays, Evergrande, a fait défaut à la fin de l’année dernière dans une crise de la dette très médiatisée qui a ébranlé la confiance des investisseurs. Les inquiétudes quant à la capacité des autres sociétés immobilières à rembourser leur dette se sont depuis propagées aux promoteurs autrefois en bonne santé. La négociation des actions d’Evergrande, Kaisa et Shimao est toujours suspendue.

Alors que les contrôles de Covid ont freiné la croissance de la Chine cette année, les difficultés du marché immobilier ont également contribué de manière significative. Le secteur immobilier, y compris les industries connexes, représente environ un quart du PIB chinois, selon les estimations des analystes. “Je pense que le secteur immobilier deviendra moins un frein à l’économie en 2023”, a déclaré mercredi Tommy Wu, économiste principal pour la Chine chez Commerzbank AG. “Il est trop tôt pour dire si les mesures déployées jusqu’à présent suffiront à sauver le secteur immobilier”, a-t-il déclaré. “Mais cela semble plus rassurant maintenant car il semble plus probable que des mesures plus énergiques soient déployées si le ralentissement de l’immobilier ne se retourne toujours pas de manière significative dans les mois à venir.”

Une transformation à plus long terme