Actions de Hasbro et Mattel a coulé jeudi, les deux fabricants de jouets ayant laissé entendre que leurs ventes ralentiraient au quatrième trimestre.

Les actions de Hasbro ont chuté de plus de 10 % jeudi et celles de Mattel de plus de 7 %.

Les sociétés sont confrontées à des difficultés à l’approche du quatrième trimestre critique, ont-elles déclaré en publiant séparément leurs résultats du troisième trimestre. Les consommateurs réduisent leurs dépenses tandis que l’inflation pèse sur leurs budgets à l’approche des fêtes de fin d’année. Les jouets et les jeux, produits pour lesquels Hasbro et Mattel sont connus, pourraient être mis à rude épreuve cette saison alors que les consommateurs surveillent leurs dépenses.

Hasbro, qui abrite des marques emblématiques comme Play-Doh et Monopoly, a réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Il prévoyait une baisse des revenus de 13 à 15 % sur un an, une baisse pire que sa précédente prévision d’une baisse des revenus de 3 à 6 %. Des « perspectives plus douces » ont motivé ces prévisions, a déclaré la société dans son rapport. publication des résultats jeudi.

“Nous envisageons ces vacances avec prudence”, a déclaré le PDG Chris Cocks lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Hasbro jeudi. “Nous n’avons pas de vision vraiment solide de la direction que prendra le marché.”

Les prévisions implicites de Mattel concernant les ventes de jouets pour le quatrième trimestre, présentées mercredi, ont également effrayé Wall Street, malgré ses solides résultats du troisième trimestre.

Les bénéfices supérieurs de la société au troisième trimestre “ont été largement compensés par des prévisions implicites plus faibles que prévu” pour le quatrième trimestre, qui suggèrent des performances médiocres pour les activités de Mattel en dehors des produits Barbie, ont déclaré jeudi les analystes de Citi Research.

Alors que Mattel a dépassé les attentes de Wall Street en termes de résultats et de résultats, le rapport du troisième trimestre de Hasbro n’a pas répondu aux estimations des analystes compilées par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv. Le bénéfice ajusté par action de la société de 1,64 $ n’a pas répondu aux attentes de 1,70 $ par action, et le chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars n’a pas répondu à l’estimation de 1,64 milliard de dollars.

Le chiffre d’affaires de Hasbro a chuté de 10 % pour le trimestre par rapport à la même période de l’année dernière, en grande partie en raison de la baisse de ses segments de consommation et de divertissement. A l’inverse, Mattel a enregistré mercredi une hausse de ses revenus de 9%, en grande partie portée par une augmentation des ventes de Barbie en conjonction avec le film d’été à succès.

Les ventes du segment grand public de Hasbro, qui comprend des marques de jouets populaires comme Nerf, My Little Pony et Transformers, ont chuté de 18 %. La société a déclaré que cette baisse était due à « des licences abandonnées et à des tendances plus douces dans les catégories ».

Les revenus du segment divertissement de Hasbro sont également à la traîne. Il a chuté de 42 % sur un an, en grande partie à cause des grèves des scénaristes et des acteurs, a indiqué la société. Hasbro dit plus tôt cette année, il vendra son activité de cinéma et de télévision eOne, maison de Peppa Pig, à Lionsgate pour 500 millions de dollars.