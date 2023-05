Les actions grecques ont grimpé en flèche alors qu’elles se débarrassent de l’étiquette « enfant à problèmes de l’Europe »

Il porte néanmoins les gains de l’indice à près de 30% en 2023 à ce jour et à plus de 40% au cours de l’année écoulée, se négociant près des niveaux d’il y a environ 10 ans – ce qui en dit plus sur les réformes de la Grèce et de son économie que sur les paris à court terme, Lagarias ajoutée.

Le fort mouvement quotidien était en partie dû au fait que le marché grec est « petit et peu profond » et que les traders avaient pris en compte le potentiel d’une coalition de trois à quatre partis qui pourrait créer de l’instabilité, a déclaré George Lagarias, économiste en chef chez Mazars Wealth Management.

La croissance économique grecque a été de 5,9 % en 2022, bien au-dessus du taux de 3,5 % de la zone euro, et est prévision à 2,2% par la banque centrale grecque en 2023, selon Reuters. Cette semaine, le rendement obligataire à 10 ans du pays a atteint un plus bas en 24 ans contre l’Italie, suggérant un risque plus faible.

Plusieurs succès économiques ont également retenu l’attention : la remboursement anticipé des prêts du FMI à la Grèce, un ratio dette/PIB élevé mais en baisse, une hausse soutenue de l’emploi et une augmentation des dépôts, de la consommation et des revenus des entreprises.

Le premier était de prendre des mesures importantes pour améliorer les systèmes bureaucratiques désuets de la Grèce dans des domaines tels que la fiscalité, l’accélération et la modernisation des systèmes pour les particuliers et les entreprises.

Ces développements ont été cités par Kostas Kondakis, directeur des investissements chez Piraeus Asset Management, qui a déclaré que « la mise en œuvre réussie d’une politique macroéconomique avec une stratégie d’ajustement budgétaire impressionnante » avait attiré l’attention des investisseurs internationaux et réduit la perception des risques autour des actifs grecs. Il a ajouté qu’un exploit clé du gouvernement actuel a été de réaliser un excédent budgétaire grâce à l’augmentation de la collecte des recettes, remplissant ainsi un objectif de longue date de ses prédécesseurs.

Kondakis a noté que, parallèlement aux gains en pourcentage, les volumes quotidiens moyens sur le marché boursier ont augmenté de 38,7% d’une année sur l’autre, indiquant un retour des investisseurs étrangers.

« Gardez à l’esprit que les valorisations des actions sont toujours inférieures de 30% à la moyenne de la zone euro, avec des perspectives de croissance plus élevées et des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles sains. Les entreprises grecques ont beaucoup appris après une décennie de crise », a-t-il déclaré. .

La prochaine étape, bien que potentiellement pas imminente, sera la mise à niveau de la Bourse d’Athènes d’émergente à développée, a-t-il ajouté – bien qu’elle ait besoin de réformes, y compris un flottant plus élevé et pour attirer des volumes plus élevés et de plus grandes entreprises.