LONDRES – Les actions du détaillant de cartes en ligne Moonpig ont bondi de 25% quelques minutes après avoir évalué son offre publique initiale à la Bourse de Londres mardi.

La société basée à Londres a flotté avec un cours de l’action de 3,50 £ (4,79 $), mais l’action a bondi à 4,40 £ moins d’une heure après le début de la négociation.

Le prix de cotation valorisait la société, qui flottait sous le symbole « MOON », à environ 1,2 milliard de livres (1,6 milliard de dollars). En revanche, la société rivale Card Factory a une capitalisation boursière de 118 millions de livres sterling.

Moonpig est la deuxième plus grande cotation au Royaume-Uni cette année derrière le détaillant de chaussures et de vêtements Dr. Martens, qui est entré en bourse la semaine dernière avec une valorisation de 3,7 milliards de livres sterling.

Le PDG de Moonpig, Nickyl Raithatha, a déclaré dans un communiqué: «En tant que leaders d’un marché en pleine évolution vers Internet, le moment est venu pour nous d’amener l’entreprise sur le marché public, et nous sommes enthousiasmés par les perspectives d’avenir de Moonpig. «

Moonpig est la première introduction en bourse de la technologie au Royaume-Uni de l’année, mais il y a une file d’autres entreprises qui se préparent à entrer en bourse.

Le service de livraison de nourriture Deliveroo prévoit de s’inscrire en avril à une valeur comprise entre 8 et 13 milliards de dollars, tandis que l’application de change Transferwise pourrait également devenir publique. Ailleurs, la société de cybersécurité Darktrace et le fournisseur de régimes de retraite Pension Bee recherchent également des listes potentielles de marchés boursiers.

Beaucoup des plus grandes entreprises de technologie du Royaume-Uni ont traditionnellement opté pour une cotation sur le marché du Nasdaq axé sur la technologie ou à la Bourse de New York aux États-Unis.Cependant, la Bourse de Londres a essayé de les convaincre de s’inscrire chez eux ces dernières années.

Neil Shah, spécialiste du secteur technologique à la Bourse de Londres, a déclaré à CNBC: « Le pipeline 2021 pour les introductions en bourse technologiques à Londres est très solide, avec plus de flotteurs technologiques attendus au premier semestre que dans l’ensemble de 2020. »

Il a ajouté: « Ces sociétés rejoindront plus de 180 entreprises technologiques et Internet grand public cotées à Londres. Londres fournit aux entreprises technologiques un accès à de vastes pools de capitaux mondiaux et à un écosystème financier qui soutient les entreprises dynamiques à forte croissance. »