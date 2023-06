Les actions font les plus gros mouvements avant la commercialisation

Une femme passe devant un véhicule FedEx Corp. Ground garé dans le quartier Midtown de New York, aux États-Unis, le vendredi 4 décembre 2015.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce avant commercialisation.

Fedex — Les actions ont chuté de 2,9 % après que le géant du transport maritime a publié ses résultats trimestriels. La société a enregistré un battement de bénéfices avec un ajustement de 4,94 $ par action contre une estimation consensuelle de Refinitiv de 4,89 $ par action. Cependant, les revenus ont été inférieurs aux attentes à 21,93 milliards de dollars. Les dirigeants de FedEx ont également fourni des prévisions de revenus à peu près stables et ont déclaré que le directeur financier Mike Lenz prendrait sa retraite le 31 juillet.

Coinbase , Plates-formes anti-émeute – Le stock d’échange de crypto a grimpé de près de 3% dans les échanges avant commercialisation, apparemment aidé par la flambée des les bitcoins Hausse de 7,8 %, tandis que la société de crypto-minage Riot a ajouté 3,4 %. Coinbase a récemment fait face à de multiples vents contraires, allant d’une querelle en cours avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis au lancement par BlackRock de son propre fonds négocié en bourse en bitcoins.

MicroStratégie – La société de services cloud exposée au bitcoin a ajouté 2,9% dans les échanges avant commercialisation, après d’autres noms plus élevés. Les actions ont grimpé de plus de 121 % jusqu’à présent en 2023 et de 8,7 % au cours du mois dernier.

Tesla – Les actions du géant des véhicules électriques ont augmenté de 1,2 % même après une rétrogradation de Barclays à un poids égal à celui du surpoids. La banque a averti les investisseurs qu’il serait peut-être prudent de « passer à l’écart » après son récent rallye. Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 52 % au cours du mois dernier.

Spotify – Les parts du service de streaming musical ont augmenté d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation après que Wolfe Research a mis à niveau Spotify pour surpasser les performances de ses pairs. Les augmentations de prix et la croissance de la publicité devraient aider Spotify à augmenter ses revenus, selon Wolfe.

Rivien — Le constructeur de véhicules électriques a grimpé de 1,6 % avant la commercialisation. Un jour plus tôt, la société avait annoncé que ses clients auraient accès au réseau de bornes de recharge de Tesla à partir de l’année prochaine.

Sciences exactes — Les actions ont augmenté de 6 % suite à l’annonce d’accords de recherche avec le MIT et le Harvard Broad Institute pour utiliser exclusivement la plate-forme de test de diagnostic moléculaire des maladies résiduelles de la société.

– Jesse Pound de CNBC a contribué au reportage