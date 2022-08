Les actions font les plus gros mouvements après l’heure: Coinbase, Roblox et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après les heures de négociation.

Coinbase – Coinbase a chuté de plus de 3,5 % dans les échanges après les heures normales de bureau après avoir publié ses résultats trimestriels. La société a manqué les attentes des analystes concernant à la fois les revenus et les bénéfices, en partie à cause de “l’hiver crypto” observé au deuxième trimestre.

Roblox – Roblox a perdu près de 14% après la commercialisation mardi après que les bénéfices trimestriels de la société soient inférieurs aux attentes de Wall Street. Roblox a enregistré une perte de 30 cents par action et 639,9 millions de dollars de revenus, contre une estimation des analystes d’une perte de 21 cents sur 644,4 millions de dollars de revenus. De plus, Roblox a rapporté 52,2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au cours du trimestre, moins que prévu par Wall Street et en baisse par rapport au premier trimestre.

Wynn Resorts – Les actions de Wynn Resorts ont chuté de plus de 2,5 % mardi soir après que la société de jeux ait raté les estimations de revenus de Wall Street. Wynn a fait état d’une perte de 82 cents par action et de revenus de 908,83 millions de dollars, contre les estimations des analystes d’une perte de 1,11 $ et de revenus de 980,85 millions de dollars.

Unity Software – Unity Software a perdu près de 3 % après la cloche de clôture après des résultats trimestriels décevants qui ont dépassé les attentes de Wall Street. Unity a enregistré 297 millions de dollars de revenus et une perte de 69 cents par action, contre des attentes de 299 millions de dollars de revenus et une perte de 21 cents.

Sweetgreen – Les actions de la société de salades ont perdu plus de 20% dans les échanges après les heures de bureau mardi après avoir abaissé ses perspectives pour l’année complète, annoncé qu’elle licencierait 5% de ses effectifs et déclasserait ses bureaux. La société a atteint les attentes de bénéfices de 36 cents par action, mais n’a pas atteint ses revenus, rapportant 124,9 millions de dollars contre une estimation consensuelle de 130,2 millions de dollars.