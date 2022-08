Les actions font les plus gros mouvements après les heures: Nvidia, Salesforce et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après les heures de bureau.

Nvidia – Nvidia a glissé de 2,5 % après que les bénéfices trimestriels aient dépassé les attentes de Wall Street en termes de chiffre d’affaires et de résultat. Nvidia a réalisé un bénéfice ajusté par action de 51 cents contre 1,26 $ attendu. Le chiffre d’affaires était de 6,7 milliards de dollars alors que les analystes s’attendaient à 8,10 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Salesforce – Salesforce a chuté de 4,7 % lorsque la société a donné des prévisions plus faibles que prévu pour le troisième trimestre et l’année complète sur les bénéfices et les revenus. Sinon, le fabricant de logiciels de gestion de la relation client a annoncé des résultats qui ont dépassé les attentes de Wall Street en termes de chiffres d’affaires et de résultats au cours du dernier trimestre.

Snowflake – Snowflake a bondi de 16,2 % après que les revenus aient largement dépassé les estimations des analystes. Les revenus de 497 millions de dollars ont dépassé les estimations de 467 millions de dollars, par Refinitiv.

Autodesk – Autodesk a grimpé de 7,8 % après que les résultats aient dépassé les attentes des analystes pour le fabricant de logiciels. La société a rapporté 1,65 $ ajusté par action et 1,24 milliard de dollars de ventes.

NetApp – NetApp a gagné 3,2 % après les heures de travail mercredi après que les bénéfices trimestriels aient dépassé les attentes de Wall Street, tant sur les résultats que sur les résultats.

Splunk – Splunk a perdu 4,5 % après avoir publié ses résultats trimestriels après la cloche. La société a chuté même si elle a enregistré des revenus meilleurs que prévu et une perte plus faible. Pourtant, il a noté que des vents contraires avaient affecté le trimestre.

Victoria’s Secret – Le détaillant Victoria’s Secret a chuté de 6,1 % après que les ventes et les bénéfices aient été inférieurs aux estimations de Wall Street. La société a déclaré un bénéfice par action de 83 cents et 1,521 milliard de dollars de ventes, alors que les analystes s’attendaient à un bénéfice de 95 cents et à des ventes de 1,56 milliard de dollars, par Refinitiv.