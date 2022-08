Les actions font les plus gros mouvements après les heures: Novavax, Allbirds et plus

Une femme tient une petite bouteille étiquetée avec un autocollant « Coronavirus COVID-19 Vaccine » et une seringue médicale devant le logo Novavax affiché dans cette illustration prise le 30 octobre 2020.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après les heures d’ouverture.

Novavax — Le titre biotechnologique a chuté de 32 % après Novavax réduit ses prévisions de revenus pour l’année complète en raison de la faible demande pour ses vaccins Covid.

Take-Two Interactive Software – Les actions ont chuté de 6% après que la société de jeux vidéo ait derrière des titres tels que Grand Theft Auto ont annoncé des bénéfices plus faibles que prévu. Take-Two a enregistré un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars, soit moins que les 1,09 milliard de dollars prévus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Upstart – Les actions ont chuté de 7% après que la société de crédit à la consommation a publié des résultats décevants au deuxième trimestre. Upstart a gagné 1 cent par action sur un chiffre d’affaires de 228,2 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv estimaient un bénéfice de 10 cents par action sur un chiffre d’affaires de 241,6 millions de dollars.

Allbirds – Le stock de chaussures a chuté de 12% après qu’Allbirds ait réduit ses perspectives pour l’année et annoncé des efforts de réduction des coûts, citant des dépenses de consommation plus faibles. La société de chaussures et de vêtements a par ailleurs dépassé les attentes dans ses résultats du deuxième trimestre, par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv.

Hims & Hers Health – Les actions ont gagné plus de 4% après la société de télésanté résultats trimestriels communiqués et a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, citant la dynamique continue du nombre de nouveaux abonnements nets.