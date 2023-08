Les actions font les plus gros mouvements après les heures: Discover, Lennar, Getty

Une carte de crédit Discover Financial Services.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après la cloche.

Découvrez les services financiers — Le titre des services financiers a chuté de plus de 5 % après l’annonce de la démission de son PDG. Le conseil d’administration a annoncé que Roger Hochschild démissionner de son poste, avec effet immédiat, et a nommé John Owen au poste de PDG et président par intérim.

Stocks de construction de maisons — Constructeurs de maisons DR Horton , Lennar un nd NVR a augmenté dans les échanges prolongés après que les dépôts réglementaires ont révélé que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a ajouté de nouvelles positions dans les actions au cours du deuxième trimestre. Lennar et NVR ont ajouté plus de 1 % chacun, tandis que DR Horton a augmenté de 2,7 %.

Getty Images – Les actions de la société de création de contenu ont chuté d’environ 15 % dans les échanges prolongés après la publication des résultats préliminaires du deuxième trimestre. Getty Images a enregistré une perte de 1 cent par action, contre 9 cents par action gagnés il y a un an. Les revenus se sont élevés à 225,7 millions de dollars, en baisse de 3,3 % par rapport à l’année précédente.

– Darla Mercado de CNBC a contribué au reportage.