Les actions font les plus gros mouvements à midi : Rivian, Orchard Therapeutics

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Rivian Automobile — Les actions de Rivian Automotive ont chuté de 19 % après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé son intention de lever 1,5 milliard de dollars en obligations convertibles et a proposé des prévisions préliminaires de revenus pour le troisième trimestre à peu près conformes aux attentes de Wall Street. Rivian a déclaré qu’il prévoyait des revenus compris entre 1,29 et 1,33 milliard de dollars, contre 1,3 milliard de dollars prévus par les analystes interrogés par LSEG.

Exxon Mobil — Les actions ont chuté de plus de 2,3% à midi, suite à une nouvelle baisse des prix du pétrole en raison de perspectives de demande et d’avenir macroéconomiques incertains.

Clorox — Les actions ont chuté de 7,7% jeudi, un jour après que le fabricant de produits a offert des prévisions fiscales pour le premier trimestre pires que celles attendues par les analystes interrogés par FactSet. L’entreprise a déclaré qu’une cyberattaque a éclipsé les avantages d’une meilleure tarification, d’une réduction des coûts et d’une amélioration de la chaîne d’approvisionnement.

UWM Titres en portefeuille — Les actions ont bondi de 5,7 % après que la société de prêts hypothécaires a été rehaussée par BTIG pour acheter à partir d’un niveau neutre. La société a déclaré que la valorisation d’UWM Holdings ne reflète pas les avantages d’une stabilisation potentielle des taux d’intérêt.

Orchard Therapeutics — Les actions ont presque doublé après que la société pharmaceutique japonaise Kyowa Kirin a annoncé son intention d’acquérir la société de biotechnologie spécialisée dans la thérapie génique, pour 478 millions de dollars.

Vestis — Les actions ont chuté de 4,8% après que Redburn Atlantic a commencé à couvrir la société en uniforme avec une note d’achat et a noté une baisse limitée de la valorisation, affirmant que « le rapport risque-récompense pour l’action semble asymétrique ». Vestis a réalisé lundi un spin-off d’Aramark.

Oculis — Les actions ont augmenté de 3,4 % après que Stifel a initié une couverture de la société biopharmaceutique avec une note d’achat et un objectif de cours de 35 $. La banque d’investissement a cité le pipeline de technologies innovantes d’Oculis comme raison de sa notation.

Premiers Bancshares citoyens — Les actions ont gagné 1 % après que Wedbush a lancé la banque régionale avec une note de surperformance, citant deux acquisitions récentes comme catalyseurs d’une perspective positive.

Live Oak Bancshares — Live Oak Bancshares a ajouté 4,2 % après que JPMorgan a surpondéré le titre et maintenu un objectif de cours impliquant une hausse de plus de 40 % au cours des 12 prochains mois.

Transporteur mondial — Les actions de la société HVAC ont chuté de 1,3 % après que Bank of America a dégradé la note de Carrier de neutre à sous-performance. La banque a cité le ralentissement de la demande de pompes à chaleur en Europe comme l’une des raisons pour lesquelles elle était négative sur le titre.

Johnson & Johnson — Les actions du géant des soins de santé ont augmenté de 0,8 % à midi après que RBC a lancé une couverture de l’entreprise avec une note de surperformance. L’analyste Shagun Singh a noté un potentiel supplémentaire qui n’a pas encore été réalisé grâce au spin-off de Kenvue par JNJ plus tôt en 2023.

Marques Constellations — Les actions du fabricant de boissons alcoolisées ont chuté de plus de 3 % à midi après que Constellation a annoncé que les ventes de vins et de spiritueux avaient chuté de 14 % d’une année sur l’autre ainsi qu’une diminution de 8 % des épuisements, un terme industriel désignant le nombre de caisses vendues aux détaillants par un distributeur. Dans l’ensemble, cependant, la société a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices et de revenus et a relevé ses prévisions pour son exercice 2024.

Agneau Weston — Les actions de Lamb Weston ont bondi de 10 %. Jeudi, le producteur de frites, qui fournit McDonald’s, a dépassé les attentes des analystes au cours de son dernier trimestre en termes de résultats et de résultats. Il a également relevé ses prévisions pour l’exercice financier. Le PDG Tom Werner a cité une demande solide et un environnement de prix favorable pour relever les prévisions pour l’exercice financier.

Instacart — Instacart a chuté de 2,9 % après que Bernstein a commencé à couvrir l’entreprise selon une évaluation des performances du marché, notant que la concurrence accrue mettait à l’épreuve la solide activité de publicité numérique de l’entreprise de livraison.

— Brian Evans, Alex Harring, Tanaya Macheel, Sarah Min, Jesse Pound, Pia Singh, Samantha Subin et Michelle Fox Theobald de CNBC ont contribué au reportage.