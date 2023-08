Les actions font les plus gros mouvements à midi : Nvidia, Boeing, Dollar Tree

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Nvidia — L’action du fabricant de puces a grimpé de plus de 1 % pour atteindre un niveau record après que la société a annoncé une hausse de ses résultats et de ses résultats. Cette solide performance est due à son activité de centres de données, qui comprend les puces IA A100 et H100 nécessaires à la création et à l’exécution d’applications d’intelligence artificielle. Nvidia a également offert des prévisions solides dans un contexte d’augmentation de la demande de puces, suggérant que les ventes du trimestre en cours augmenteront de 170 % par rapport à la période de l’année précédente.

DMLA , Technologie Marvell — Les deux titres de semi-conducteurs étaient en baisse alors que la dynamique des bénéfices de Nvidia s’essoufflait. Les actions d’AMD ont chuté de près de 5 %, tandis que Marvell a reculé de 4 %.

Boeing — Les actions de la société aérospatiale ont chuté de près de 3 % après que Boeing a annoncé que les livraisons du 737 Max seraient retardées après avoir découvert de nouveaux défauts de fabrication. Les trous de fixation sur la cloison étanche arrière de certains avions ont été mal percés, a indiqué la compagnie. Spirit AeroSystems, qui construit les fuselages, a chuté de 16,5 %.

Arbre à dollar — Le détaillant discount a baissé de 2 % après avoir publié des prévisions pour le troisième trimestre inférieures aux attentes. La société a déclaré qu’elle s’attendait à un cours compris entre 94 cents par action et 1,04 dollar, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,27 dollar à l’avenir.

Découvrez les services financiers — Les actions ont grimpé de 2% après une révision à la hausse de Wolfe, qui a déclaré que « la récente sous-performance de la société alimentée par des déficiences en matière de contrôle interne et de gestion des risques » pourrait générer une opportunité d’achat pour les investisseurs.

Splunk — Le titre du cloud a grimpé de 13,6 % après que la société ait dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre et relevé ses prévisions. Bank of America a réitéré ses notes d’achat et de premier choix sur le titre à la suite du rapport.

Autodesk — Les actions ont augmenté de 3,1% après qu’Autodesk ait annoncé un bénéfice supérieur et des prévisions plus élevées. Autodesk a enregistré un chiffre d’affaires ajusté de 1,91 $ par action et 1,35 milliard de dollars, contre les estimations des analystes de Refinitiv de 1,73 $ par action et 1,32 milliard de dollars de chiffre d’affaires.

Flocon de neige — Snowflake a chuté de plus de 5 % à midi, même après avoir annoncé un bénéfice supérieur. La société a déclaré un chiffre d’affaires ajusté de 22 cents par action associé à un chiffre d’affaires de 674 millions de dollars, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient 10 cents et 662 millions de dollars.

Deviner — La société de vêtements a grimpé de plus de 28 % après avoir annoncé un bénéfice supérieur, mis en évidence par un bénéfice ajusté de 72 cents par action et un chiffre d’affaires de 664,5 millions de dollars.

— Alex Harring, Yun Li et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage.

Correction : Dollar Tree a publié des prévisions pour le troisième trimestre plus faibles que prévu. Une version précédente indiquait mal le nom.