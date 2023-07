Les actions font les plus gros mouvements à midi: Apple, Meta, Carnival, Nike

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux vendredi à midi.

Pomme – Les actions du géant de la technologie ont gagné plus de 1 %, portant la valeur marchande de l’entreprise à plus de 3 000 milliards de dollars, une étape franchie pour la première fois en janvier 2022. Citi a également fixé un objectif de cours de 240 $ sur l’action, le plus élevé de Wall Street.

Coinbase – Les actions de la société de services de cryptographie ont chuté de 4% à la mi-journée, sous la pression d’une baisse du prix du bitcoin qui a suivi un rapport du Wall Street Journal selon lequel la Securities and Exchange Commission des États-Unis qualifie les récents dépôts de fonds négociés en bourse de bitcoin d’inadéquats. Coinbase est le partenaire de garde crypto de BlackRock, dont le dépôt de bitcoin ETF plus tôt ce mois-ci a déclenché une vague d’adeptes et une hausse du prix des actions bitcoin et Coinbase.

Biosciences du Pacifique – Le titre biotechnologique a bondi de 5,8 % après que Goldman Sachs a lancé une couverture lors d’un achat, notant que la société pourrait être à un point d’inflexion avec un nouvel instrument de séquençage.

SolarEdge — L’action solaire a augmenté de 3,3 % après que Bank of America a relevé son objectif de cours à 396 $ contre 379 $. Le nouvel objectif implique une hausse de plus de 50 % par rapport à la clôture de jeudi. La banque a également déclaré avoir une histoire de croissance structurelle saine et diversifiée.

Groupe de santé lumineux – Les actions ont ajouté 2,6% dans les échanges de midi après que l’assurance-maladie a annoncé un accord de vendre son activité California Medicare Advantage à Molina Healthcare pour environ 600 millions de dollars.

Nike – Les actions du géant des baskets ont chuté de 2,5% après que Nike a enregistré son premier manque à gagner en trois ans et a annoncé une baisse des marges pour son quatrième trimestre fiscal, qu’il a attribuée à des coûts d’entrée de produits plus élevés, à des coûts de transport et de logistique élevés, à une hausse des promotions et des taux de change défavorables.

Métaplates-formes – Le stock de médias sociaux a ajouté 2,1% après le Royaume-Uni Autorité de la concurrence et des marchés a clos son enquête sur la vente de Giphy par la société à Shutterstock .

Xpeng — Le constructeur chinois de véhicules électriques a bondi de plus de 12 % après avoir dévoilé son SUV G6, avec lequel Xpeng propose des prix compétitifs de Tesla populaire modèle Y.

Carnaval – Le stock de croisière a grimpé de plus de 8% après une mise à niveau de Jefferies pour acheter en attente, citant des changements de direction et une amélioration des perspectives.

– Alex Harring, Tanaya Macheel et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.