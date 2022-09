Les actions finissent mitigées, mais Dow et S&P ont atteint les niveaux les plus bas depuis novembre 2020

New York

CNN Affaires

—



Voilà pour le revirement mardi à Wall Street. Les actions ont terminé une journée volatile mitigée après un rallye à l’ouverture. Le Dow Jones et le S&P 500 sont à leurs plus bas niveaux depuis novembre 2020 et sont tous deux sur une séquence de six jours de défaites.

Le Dow Jones, qui a glissé plus profondément dans un marché baissier, a chuté de plus de 125 points, soit 0,4 %. Le Dow est maintenant plus de 20% en dessous de son record. Le S&P 500 a chuté de 0,2 % tandis que le Nasdaq a terminé la journée en hausse de 0,3 %. C’était le premier gain du Nasdaq depuis le 19 septembre.

La livre sterling a légèrement rebondi mardi après avoir atteint un nouveau plus bas record face au dollar américain lundi.

La politique agressive de hausse des taux de la Réserve fédérale et les réductions d’impôts récemment annoncées par la Grande-Bretagne ont fait grimper le dollar. Mais les investisseurs s’inquiètent du rebond du dollar, a noté Kit Juckes de la Société Générale lundi, alors que de fortes hausses se produisent historiquement parallèlement aux crises économiques mondiales.

Les investisseurs sont également aux prises avec des inquiétudes persistantes concernant l’inflation et la probabilité que la Fed continue d’augmenter fortement les taux dans un avenir prévisible.

«Les membres de la Fed chantent tous à partir du même livre de cantiques. Ils sont prêts à affaiblir l’économie pour maîtriser l’inflation », a déclaré Alex Chaloff, co-responsable des stratégies d’investissement chez Bernstein Private Wealth Management. “Ils le répètent encore et encore parce que, jusqu’à il y a dix jours, le marché ne les croyait pas.”

L’inflation et la nervosité de la hausse des taux ont poussé le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence plus près de 4 %, un niveau auquel il ne s’est pas négocié depuis plus d’une douzaine d’années. Le taux à 10 ans s’établissait à environ 3,98 % mardi, son plus haut niveau depuis avril 2010.