Les actions et les rendements obligataires glissent sur les préoccupations économiques. Cramer, les autres réagissent

Les actions américaines se sont heurtées à un mur jeudi alors que les inquiétudes concernant la reprise économique mondiale ont refait surface.

L’un des moteurs de la vente de plus de 300 points du Dow Jones a peut-être été l’annonce du Japon qu’il exclurait les spectateurs des Jeux olympiques de Tokyo dans un contexte de résurgence des cas de Covid-19.

Les analystes de marché, y compris Jim Cramer de CNBC, étaient divisés sur l’avenir des marchés.

Voici ce que trois d’entre eux ont dit jeudi:

Cramer, l’hôte de « Mad Money » de CNBC, s’est dit préoccupé par la propagation de la variante delta, désormais la souche dominante de coronavirus aux États-Unis :

« Lorsque le gouvernement a dit pas de spectateurs, le marché a pris un coup comme vous ne le croiriez pas. Et c’est delta pour nous. Parce que les gens reconnaissent que cette chose arrive … et nous avons des États entiers qui sont anti-vax. »

Gabriela Santos, stratège des marchés mondiaux chez JP Morgan Asset Management, s’attend à ce que le marché trouve ses marques à moyen terme :

« Je pense que nous avons une dynamique très unique qui se produit pour certains actifs, et même lorsqu’il y a une histoire macro plus large, il ne s’agit pas vraiment de variantes ou de blocages. Il s’agit beaucoup plus de ce à quoi ressemblent une économie et des bénéfices normalisés et si nous sommes payer le juste prix pour cela. Je pense qu’en termes de rendements du Trésor en particulier – je le mettrais dans le premier seau – c’est un marché très faussé. Nous sommes dans une période particulière ici où la Fed achète 100 % de émissions nettes du Trésor. C’est quelque chose que nous n’avions même pas vu [quantitative easing] au cours de la dernière décennie. Et c’est le genre d’environnement dans lequel les investisseurs ont été surpris par la baisse initiale des rendements et se précipitent maintenant vers une couverture courte. … Je pense que la trajectoire du marché au cours des six prochains mois, 12 mois, 18 mois est plus élevée. C’est une mouture lente plus élevée. Et ce qui vous fait grimper, c’est la révision à la hausse des attentes de bénéfices. Que nous nous attendons beaucoup à continuer même dans une économie normalisée. C’est juste que votre rendement ne suivra pas les bénéfices parce que vous aurez cette contraction multiple. »

Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz et président de Gramercy Funds, a eu du mal à lier les mouvements de la journée à un catalyseur fondamental :

« C’est technique, et il est trop tôt pour trop l’extrapoler. Donc, c’est principalement technique, pas fondamental. Mais je n’irais pas jusqu’à dire: » C’est tout. C’est la fin de l’histoire de la relance. C’est la fin de la vague de liquidité », pas encore tout à fait. Sans aucun doute, il y a eu un certain affaiblissement des indicateurs de croissance en provenance des États-Unis et de la Chine. Sans aucun doute, l’indice de surprise est devenu négatif, mais rien ne justifie l’ampleur du mouvement que nous avons avait, sans parler des niveaux. Est-ce une politique? Eh bien, cela pourrait être le [European Central Bank], mais c’est assez petit, et ce n’est certainement pas de l’inflation. Si quoi que ce soit, l’inflation se dirige dans l’autre sens. Donc, j’ai du mal à expliquer ce mouvement sur la base des fondamentaux. »

