Les actions enregistrent le meilleur tronçon de l’année, alors que l’inflation diminue

Les responsables de la Réserve fédérale ont laissé entendre que leur campagne de hausse des taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation n’était pas encore terminée. Mais certains investisseurs considèrent les données économiques récentes comme un motif pour la banque centrale d’agir moins agressivement, ce qui apaise les craintes que des coûts d’emprunt plus élevés ne poussent l’économie dans un grave ralentissement.

FAQ sur l’inflation Carte 1 sur 5 FAQ sur l’inflation Qu’est-ce que l’inflation ? L’inflation est une perte de pouvoir d’achat au fil du temps, ce qui signifie que votre dollar n’ira pas aussi loin demain qu’aujourd’hui. Il est généralement exprimé comme la variation annuelle des prix des biens et services courants tels que la nourriture, les meubles, les vêtements, les transports et les jouets. FAQ sur l’inflation Qu’est-ce qui cause l’inflation? Cela peut être le résultat d’une demande croissante des consommateurs. Mais l’inflation peut également augmenter et diminuer en fonction d’évolutions qui n’ont pas grand-chose à voir avec les conditions économiques, telles qu’une production pétrolière limitée et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. FAQ sur l’inflation L’inflation est-elle mauvaise ? Cela dépend des circonstances. Des hausses de prix rapides sont synonymes de problèmes, mais des hausses de prix modérées peuvent entraîner une hausse des salaires et une croissance de l’emploi. FAQ sur l’inflation L’inflation peut-elle affecter le marché boursier? Une inflation rapide est généralement synonyme de problèmes pour les actions. Les actifs financiers en général se sont historiquement mal comportés pendant les booms inflationnistes, tandis que les actifs corporels comme les maisons ont mieux conservé leur valeur.

“Le pic de panique à propos de l’inflation et des taux d’intérêt est passé, et nous envisageons quelque chose qui n’est pas aussi dramatique”, a déclaré Michael Purves, fondateur et directeur général de Tallbacken Capital.

Le dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation, publié mercredi, a offert un moment de soulagement à Wall Street, alors que l’inflation a ralenti à 8,5% sur l’année jusqu’en juillet, contre 9,1% le mois précédent. Les données ont offert une première indication que la tentative de la Fed de freiner l’inflation pourrait avoir un effet.

De plus, des données montrant qu’en juillet l’économie a récupéré tous les emplois perdus pendant la pandémie, ainsi que des semaines de rapports sur les bénéfices meilleurs que prévu des entreprises, ont apaisé certaines inquiétudes des investisseurs selon lesquelles des taux plus élevés, qui augmentent les coûts pour les entreprises, pourraient réduire plus profondément les entreprises américaines.