Les actions effectuant les plus gros mouvements à midi : Snap, Twitter, etc.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Snap – Les actions de Snap ont grimpé de 23,9% après des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. La société de médias sociaux a signalé une forte croissance des utilisateurs, de l’engagement et des publicités.

Twitter — Les actions Twitter ont gagné environ 3% après avoir enregistré sa croissance de revenus la plus rapide depuis 2014. La plate-forme de médias sociaux a déclaré un bénéfice de 20 cents par action, dépassant les estimations des analystes de 7 cents par action, selon Refinitiv.

Intel – Les actions du fabricant de puces ont chuté de 5,3% après que la société a publié des conseils prudents sur les marges au cours du trimestre en cours. Intel s’est orienté vers des marges brutes non conformes aux PCGR de 55% au troisième trimestre, une baisse notable par rapport à 59,2% au deuxième trimestre. Intel a déclaré que la baisse de la marge était due à des contraintes d’approvisionnement ainsi qu’aux coûts liés à la construction de puces avec une nouvelle technologie de processus.

American Express – L’action du géant des paiements a augmenté de 1,3% après avoir battu les hauts et les bas de ses résultats trimestriels. American Express revenus déclarés de 2,80 $ par action sur un chiffre d’affaires de 10,24 milliards de dollars. Wall Street s’attendait à un bénéfice de 1,66 $ par action sur un chiffre d’affaires de 9,58 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Honeywell – Les actions du conglomérat industriel ont chuté de 1,5% malgré le fait que la société ait dépassé les estimations au deuxième trimestre. Honeywell a gagné 2,02 $ par action hors éléments, ce qui était supérieur aux 1,94 $ attendus, selon les estimations de Refinitiv. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 8,81 milliards de dollars, également en avance sur les 8,64 milliards de dollars attendus. Honeywell a également relevé ses prévisions pour l’année entière.

Boston Beer – Boston Beer a chuté de 26% après que la société a réduit ses perspectives pour 2021 en raison des attentes de ventes faibles dans ses marques de seltz dur. La société a gagné 4,75 $ par action au cours du trimestre, ce qui était inférieur aux 6,69 $ attendus par action, selon les estimations de Refinitiv. Les revenus ont également manqué les attentes. Goldman Sachs a rétrogradé la société à neutre d’achat.

Skechers — Les actions de Skechers ont gagné 5,9% après que la société de chaussures a déclaré un chiffre d’affaires de 1,66 milliard de dollars pour le trimestre le plus récent, dépassant les prévisions des analystes de 1,5 milliard de dollars. Skechers a également publié de solides prévisions de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre et l’année entière.

Veoneer – L’action Veoneer a grimpé de 56,4% après que la société suédoise de technologie automobile a annoncé qu’elle serait achetée par le fabricant canadien de pièces détachées automobiles Magna International pour environ 3,8 milliards de dollars. L’accord aidera Magna dans ses efforts pour améliorer son activité de technologie d’assistance à la conduite.

TAL Education, New Oriental Education and Technology – Les actions chinoises de l’éducation cotées aux États-Unis ont plongé après des informations faisant état d’une répression gouvernementale dans le secteur, qui comprenait des interdictions d’investissement étranger. Les actions de TAL Education ont chuté de 70,8%, tandis que les actions de New Oriental Education and Technology ont chuté de 54%. Les établissements de formation pédagogique sont interdits de lever des fonds par le biais de cotations boursières, tandis que les capitaux étrangers ne peuvent pas investir, selon une copie du document en langue chinoise vue et traduite par CNBC.

– Tanaya Macheel, Yun Li, Pippa Stevens et Maggie Fitzgerald de CNBC ont contribué au reportage