Les actions effectuant les plus gros mouvements à midi: Moderna, Morgan Stanley, GE

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Moderna – Les actions de Moderna ont bondi de 5,1% après que la société a déclaré que son vaccin Covid était prometteur dans un laboratoire pour se protéger contre les variantes du coronavirus, y compris la variante delta hautement contagieuse identifiée pour la première fois en Inde.

Banques — Les grandes banques ont vu leurs actions progresser après avoir annoncé des augmentations de dividendes à la suite des derniers tests de résistance de la Fed. Les actions de Morgan Stanley ont gagné 3,3% après que la banque a annoncé qu’elle doublerait son dividende. Les actions de Goldman Sachs ont augmenté de 1%, la banque ayant annoncé qu’elle augmenterait son dividende de 60%. Pendant ce temps, Citigroup a vu ses actions chuter de 2,5% après avoir été la seule grande banque à ne s’engager à aucune augmentation de dividende spécifique.

Lennar, PulteGroup – Les actions des constructeurs de maisons ont augmenté mardi alors que l’indice S&P CoreLogic Case-Shiller a montré que les prix des maisons avaient augmenté de plus de 14% sur une base annuelle en avril. Plusieurs grandes villes américaines ont enregistré leurs plus fortes hausses de prix annuelles jamais enregistrées. Les actions de Lennar ont augmenté de près de 1%, tandis que PulteGroup a augmenté de 1,9%.

General Electric – Les actions de General Electric ont augmenté de 2,1% après que Goldman Sachs a qualifié l’action d’idée phare. « Nous considérons GE comme l’ultime histoire à levier d’auto-assistance et de réouverture dans les industries », a déclaré Joe Ritchie de Goldman Sachs dans une note publiée mardi.

Herman Miller – Les actions de la société de meubles ont chuté de 6,6% après son rapport sur les résultats du quatrième trimestre. La société a battu les estimations de résultat pour la période, gagnant 56 cents ajustés par action sur 621,5 millions de dollars de revenus, devant les 39 cents de bénéfices attendus et 583 millions de dollars de revenus, sur la base des estimations compilées par FactSet. Cependant, les actions ont plongé sur les prévisions de bénéfices plus faibles que prévu de la société.

Facebook – L’action Big Tech a chuté de 1,5% après avoir augmenté de plus de 4% lundi à la suite d’une décision de justice qui a rejeté les plaintes antitrust fédérales et étatiques contre le géant des médias sociaux. Le bond des actions de lundi a poussé le géant des médias sociaux dans le club des mille milliards de dollars.

Textron – Les actions du conglomérat industriel ont augmenté de 1,6 % après que Morgan Stanley a rehaussé l’action en la surpondérant par rapport à la même pondération. La firme de Wall Street a déclaré que Textron bénéficierait du retour d’une croissance soutenue des jets d’affaires ainsi que d’un marché en croissance pour les avions électriques.

FedEx – L’action de messagerie a augmenté de 1,8% après que Bank of America Securities l’a ajoutée à sa liste « US1 » des meilleurs choix et a réitéré sa note d’achat sur l’action. Il a également déclaré qu’il maintenait son objectif de prix de 372 $, ce qui implique une hausse de 26,5%. « Nous voyons des vents favorables importants pour FDX, menés par des gains de prix, une amélioration des marges (y compris l’intégration de TNT), une croissance continue du commerce électronique et le retour de [business-to-business] volumes », a déclaré Ken Hoexter de BofA dans une note.

FOX – Les actions de Fox ont chuté de 2,7% après que Guggenheim a rétrogradé la société de médias à neutre d’achat. « Nos estimations révisées reflètent notre vision du marché de la publicité ainsi que des ajustements pour le calendrier des changements y/y dans le calendrier sportif, le calendrier de production et les investissements supplémentaires », a déclaré la société.

DoorDash – Les actions de DoorDash ont augmenté de 1,8 % après que Wells Fargo a relevé son objectif de cours sur la société de livraison à 215 $ contre 170 $. Le nouvel objectif de cours est au plus haut de Wall Street.

– Pippa Stevens, Maggie Fitzgerald, Tanaya Macheel, Yun Li et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage