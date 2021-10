Les actions effectuant les plus gros mouvements à midi: Merck, Moderna et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Merck — Les actions ont bondi de plus de 9 % après avoir annoncé que sa nouvelle pilule antivirale a réduit de 50 % le risque de décès ou d’hospitalisation pour les patients de Covid. Le laboratoire pharmaceutique envisage de déposer une demande d’autorisation d’utilisation en urgence.

Moderna, Regeneron – Les entreprises avec d’autres médicaments Covid-19 ont chuté après que la pilule orale de Merck a montré des données positives dans un essai clinique. Les actions de Moderna ont chuté de près de 13%, tandis que celles de Regeneron ont chuté de plus de 5%.

United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines – Les actions des compagnies aériennes se sont redressées alors que le médicament oral Covid de Merck a montré des résultats prometteurs. United Airlines a progressé de près de 6 %, Delta Air Lines de plus de 5 % et American Airlines d’environ 4 %. Southwest Airlines a également bondi de plus de 4% à la suite d’une mise à niveau de l’action par JPMorgan.

Penn National Gaming, Hilton Worldwide, Norwegian Cruise Line — Les actions de voyages et de divertissements ont bondi suite aux résultats positifs de la pilule Covid de Merck. Penn National Gaming a progressé de plus de 6 %, Live Nation Entertainment d’environ 5 %, Hilton Worldwide de plus de 4 % et Norwegian Cruise Line de près de 4,8 %.

Lordstown Motors – Lordstown Motors a vu son stock chuter de plus de 15% après avoir annoncé un accord pour vendre son usine d’assemblage de l’Ohio au fabricant d’iPhone Foxconn pour 230 millions de dollars. Les actions de Lordstown Motors avaient augmenté de 21% jeudi, car les rapports indiquaient que l’accord était en cours.

Zoom Video Communications – Zoom et Five9 ont mis fin à ce qui aurait été un accord de 14,7 milliards de dollars. Les actionnaires de Five9 ont rejeté le projet d’acquisition par Zoom. Les actions Zoom ont gagné 2,2% et les actions Five9 ont augmenté de 3,2%.

Walt Disney – Les actions du géant des médias ont grimpé de 3% à la nouvelle que Disney et Scarlett Johansson ont réglé un procès impliquant le film « Black Widow ». Johansson avait poursuivi Disney pour la sortie du film sur le service de streaming Disney + en même temps qu’il faisait ses débuts dans les salles.

Exxon Mobil – Le géant pétrolier a progressé de plus de 2% après que la société a mis à jour Wall Street sur ses résultats attendus du troisième trimestre. Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, Exxon a déclaré que la hausse des prix du pétrole et du gaz pourrait augmenter ses bénéfices jusqu’à 1,5 milliard de dollars. Les analystes de Bank of America ont déclaré que la société était sur la bonne voie pour atteindre son bénéfice par action le plus élevé depuis le troisième trimestre 2014.

International Flavours & Fragrances – Les actions d’International Flavours ont augmenté de plus de 6% après que la société a annoncé que son directeur général Andreas Fibig prévoyait de prendre sa retraite. La société a déclaré que Fibig resterait à la tête de l’entreprise jusqu’à ce qu’un successeur soit trouvé.

– Jesse Pound et Maggie Fitzgerald de CNBC ont contribué au reportage