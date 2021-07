Les actions effectuant les plus gros mouvements à midi: Alphabet, Starbucks, Boeing, plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Alphabet – Les actions de la société mère Google ont augmenté de plus de 3% grâce aux excellents résultats trimestriels de l’entreprise. Alphabet a enregistré un bond de 69% de ses revenus publicitaires au deuxième trimestre, alors qu’il affichait un BPA de 27,26 $, écrasant les attentes de 19,34 $ par action, selon Refinitiv. Les revenus de YouTube ont dépassé les 7 milliards de dollars, en hausse de 83 % par rapport à l’année dernière.

Starbucks – L’action a chuté d’environ 2,4% malgré le fait que la société ait déclaré des ventes au troisième trimestre et des bénéfices supérieurs aux estimations de Wall Street. La chaîne de café a enregistré un bénéfice de 1,01 dollar par action et un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars, les ventes des magasins comparables ayant rebondi aux États-Unis et à l’étranger. Starbucks a également relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l’exercice 2021.

Microsoft – Les actions ont légèrement baissé d’environ 0,5% malgré les résultats supérieurs et inférieurs de son rapport sur les résultats trimestriels. La société de technologie a affiché un bénéfice de 2,17 $ par action, tandis que les analystes recherchaient un bénéfice de 1,92 $ par action, selon Refinitiv. Le chiffre d’affaires trimestriel de 46,15 milliards de dollars de la société a également dépassé les estimations de Wall Street. Cependant, les revenus de Microsoft provenant des fabricants d’appareils pour les licences Windows au cours du trimestre ont chuté de 3%.

McDonald’s — Les actions de la chaîne de restaurants ont chuté de 1,8 % malgré le fait que la société ait annoncé des résultats meilleurs que prévu dans son rapport du deuxième trimestre. McDonald’s a réalisé un bénéfice ajusté de 2,37 $ par action sur un chiffre d’affaires de 5,89 milliards de dollars, contre des projections respectives de 2,11 et 5,6 milliards de dollars, selon Refinitiv. L’action avait gagné six jours consécutifs avant la publication du rapport.

Boeing — Le constructeur aéronautique a bondi de 5,6% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel surprise de 40 cents par action, les analystes ayant anticipé une perte de 83 cents par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, aidés par l’augmentation des livraisons d’avions alors que la demande d’avions rebondit après une crise pandémique.

Pfizer — Les actions du fabricant de médicaments ont augmenté de plus de 2% après que la société a annoncé un bénéfice de 1,07 $ par action et un chiffre d’affaires de 18,9 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes pour le deuxième trimestre. Il a également relevé ses prévisions pour l’année entière, affirmant qu’il s’attend à ce que les fortes ventes de son vaccin Covid-19 se poursuivent.

Spotify – L’action a chuté d’environ 7% après que Spotify a annoncé une perte de 19 cents par action pour le deuxième trimestre, soit 18 cents de plus que la perte projetée par les analystes de Wall Street. Le service de streaming musical a également signalé que son nombre d’utilisateurs actifs mensuels était inférieur à ses prévisions précédentes.

Generac – Les actions de la société de générateurs de secours ont glissé de plus de 5 % à la suite des résultats de la société au deuxième trimestre. Generac a dépassé les estimations de résultat pour la période et a enregistré des ventes record de 920 millions de dollars, mais la société a déclaré avoir subi des coûts d’intrants plus élevés en raison de la hausse des prix des produits de base et de la logistique.

Mondelez International — Le fabricant mondial de snacks a vu ses actions chuter de plus de 2% après avoir publié ses derniers résultats trimestriels. Mondelez a affiché un bénéfice par action de 66 cents, dépassant les prévisions de Refinitiv de 65 cents par action. Mondelez, qui possède des marques comme Oreo et Ritz, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

Advanced Micro Devices – Les actions d’AMD ont augmenté d’environ 5% après que la société a annoncé un bénéfice de 63 cents par action, 9 cents de plus que ce à quoi les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient. AMD a également enregistré un chiffre d’affaires de 3,85 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 3,62 milliards de dollars. Le fabricant de puces a publié de solides prévisions de revenus pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions de revenus pour l’année entière.

Teladoc Health – La société de télésanté a chuté de près de 2% après que Teladoc a annoncé une perte plus importante que prévu pour le deuxième trimestre. L’adhésion a également augmenté de seulement 1% d’une année sur l’autre. Deutsche Bank a abaissé l’action à détenir d’acheter à la suite du rapport.

Activision Blizzard – Les actions d’Activision Blizzard ont augmenté d’environ 3%, car les employés de la société de jeux vidéo sont prêt à organiser un débrayage d’exiger de meilleures conditions de travail, en particulier pour les femmes et les autres personnes marginalisées. L’État de Californie a poursuivi l’entreprise, alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés.

