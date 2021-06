Les actions d’une start-up psychédélique soutenue par Peter Thiel font leurs débuts à Wall Street

Il existe actuellement des restrictions fédérales pour les champignons psychédéliques, la MDMA – communément appelée molly ou ecstasy – et le LSD dans le monde. Cependant, l’année dernière, l’Oregon est devenu le premier État américain à légaliser les psychédéliques à usage thérapeutique. Les résidents de Washington, DC, ont également récemment voté en faveur de la dépénalisation de l’utilisation des psychédéliques à des fins médicales.

Angermayer a été l’un des premiers investisseurs dans Compass Pathways, et sa propre société Atai sert de société de portefeuille à diverses start-up psychédéliques poursuivant des traitements alternatifs pour la maladie mentale. Il a déclaré vendredi à CNBC que les biotechnologies du nouvel âge s’appuient sur des siècles de pratique dans les cultures et les religions chamaniques.

L’université Johns Hopkins, l’université Yale, l’université de Californie à Berkeley et l’école de médecine Icahn font partie des centres étudiant les psychédéliques et la psychologie. Des études récentes établissant la promesse de la MDMA dans le traitement du trouble de stress post-traumatique et la efficacité de la psilocybine , un produit chimique hallucinogène trouvé dans les champignons psychédéliques, dans le traitement de la dépression résistante aux médicaments n’a fait qu’accroître l’intérêt pour l’espace.

Le fondateur et président d’Atai, Christian Angermayer, a déclaré vendredi sur « Squawk Box » de CNBC: « Le monde que nous construisons est un mauvais endroit pour notre cerveau, donc les problèmes de santé mentale vont augmenter. Mais je pense que nous avons de vrais coups dans notre portefeuille pour mettre fin à la crise de la santé mentale.

Chaque biotechnologie développe des thérapies utilisant le composé de champignon psychédélique psilocybine, LSD et dérivés de MDMA pour traiter la toxicomanie et les maladies mentales telles que la dépression, l’anxiété, la schizophrénie et les lésions cérébrales traumatiques. Trois ans après sa création, Atai Life Sciences a 10 programmes thérapeutiques dans son pipeline, chacun à différents stades d’essais cliniques.

Atai est la troisième biotechnologie psychédélique à entrer en bourse aux États-Unis, suivant les traces de MindMed, qui est devenue publique au Nasdaq en avril, et de Compass Pathways, soutenu par le Founders Fund, qui a été coté en septembre. À la clôture de jeudi, Compass Pathways était en hausse de 26% depuis ses débuts, et MindMed, qui vient d’annoncer la démission de son PDG, était en baisse d’environ 19% depuis son introduction en bourse.

Angermayer parie que l’approbation fédérale de ces médicaments à usage thérapeutique pourrait faire une énorme différence pour les personnes souffrant de maladie mentale. « Ce sont des médicaments très, très puissants, mais ils doivent être pris sous surveillance. … Vous trébucherez pendant que vous serez assis avec votre thérapeute. »

Atai Life Sciences est soutenu par l’investisseur milliardaire Thiel, ainsi que Galaxy Investments de Mike Novogratz et Apeiron Investment Group d’Angermayer, entre autres.

Selon le tracker de capital-risque CB Insights, les transactions de capital-risque dans les psychédéliques ont considérablement augmenté au cours des trois dernières années : 2018 et 2019 ont vu moins de 100 millions de dollars de capital-risque investis dans des start-ups psychédéliques, mais 2020 a vu 346 millions de dollars. En avril 2021, les VCs avaient déjà investi 329 millions de dollars dans l’industrie.

Il n’est pas étonnant qu’Atai’s ait été plus de 12 fois sursouscrit, selon une source du marché qui a demandé à rester anonyme en raison de la nature de la discussion. « Une bonne partie a été prise par les investisseurs existants », a déclaré la personne, ajoutant que Thiel est le plus grand investisseur existant et qu’il a « doublé » lors de l’introduction en bourse.

Le fonds d’investissement Palo Santo a déclaré avoir pris une participation notable dans l’introduction en bourse d’Atai. « Il y a un besoin urgent de remédier à notre système de santé mentale brisé », a déclaré Daniel Goldberg, co-fondateur de Palo Santo, dans un communiqué. « Nous pensons que les psychédéliques élargiront les options de traitement et transformeront le système obsolète. »

Atai a soumis un dossier S-1 à la Securities and Exchange Commission en avril qui montrait qu’il avait levé un total de 362,3 millions de dollars auprès d’investisseurs privés à ce stade.

La société, qui se décrit comme une plate-forme de développement de médicaments, a été créée pour acquérir, incuber et développer des psychédéliques et d’autres médicaments pouvant être utilisés pour traiter la dépression, l’anxiété, la toxicomanie et d’autres problèmes de santé mentale.

Atai, qui compte environ 50 employés dans des bureaux à Berlin, New York et San Diego, est actuellement en partenariat avec 14 sociétés spécialisées dans le développement de médicaments et d’autres technologies.

En échange d’une participation majoritaire dans les médicaments et les technologies qu’ils développent, Atai aide les scientifiques à lever des fonds, à travailler avec les régulateurs et à mener des essais cliniques. Aucun des médicaments d’Atai n’a été officiellement approuvé par les régulateurs à ce jour.

Thiel a investi 11,9 millions de dollars dans Atai par le biais de sa société de capital-risque, Thiel Capital, en novembre.

« La grande vertu d’Atai est de prendre la maladie mentale aussi au sérieux que nous aurions dû prendre toutes les maladies depuis le début », a déclaré Thiel, cofondateur de Palantir et PayPal, dans un communiqué partagé avec CNBC à l’époque. « L’atout le plus précieux de l’entreprise est son sentiment d’urgence. »