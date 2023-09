Les actions d’une salle de cinéma apparaissent dans le cadre d’un accord de travail provisoire avec la WGA

L’AMC 25 et Regal Cinemas sur la 42e rue à Times Square, New York.

Les actions des salles de cinéma ont bondi lundi à la suite de l’annonce d’un accord de travail provisoire entre la Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers.

« Les salles de cinéma du monde entier peuvent se réjouir. C’est une très bonne nouvelle que des progrès soient réalisés. » AMC Le PDG Adam Aron a déclaré dimanche dans un article sur X, le site anciennement connu sous le nom de Twitter.

Les actions d’AMC ont augmenté d’environ 7 % lundi. Le titre notoirement volatil a atteint 8,50 $ par action.

Actions de Cinémamark et IMAX suivit, en hausse respectivement de 2,7% et 1,5%.

Les actions des propriétaires de studios, quant à elles, étaient largement en baisse. Disney et Comcast les actions étaient légèrement inférieures lundi, tandis que Découverte de Warner Bros. a chuté de près de 4%.

Même si la fin potentielle de la grève des écrivains représente un élan positif pour Hollywood, les membres des syndicats doivent encore ratifier l’accord et même dans ce cas, cela ne représente encore que la moitié de la bataille.

La Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de télévision et de radio est toujours en grève après avoir échoué à parvenir à un accord de travail avec l’AMPTP.

Un éventuel accord entre la SAG-AFTRA et l’AMPTP est crucial pour le bien-être des sociétés de cinéma à l’avenir, d’autant plus que des films clés tels que Warner Bros. et « Dune: Part Two » de Legendary Entertainment ainsi que Sony « Kraven le chasseur » et la suite de « Ghostbusters : Afterlife » ont été repoussés à 2024 à cause des grèves.

Les experts du secteur craignent que davantage de films soient contraints d’avancer dans le calendrier si les studios ne parviennent pas à consolider les contrats avec les deux guildes cette année. De plus, le tournage de certains films prévus pour 2024 a été interrompu en raison des grèves et devront redémarrer la production le plus tôt possible pour atteindre leurs dates d’ouverture.

Pourtant, les salles de cinéma ont enregistré de solides retours au box-office cette année. La saison estivale a connu une augmentation de 19 % sur un an, due en grande partie au succès de « Barbie » et « Oppenheimer ».

« Nous aurions besoin de voir des progrès dans les négociations avec SAG-AFTRA pour être complètement rassurés sur la liste à court terme », a déclaré Eric Wold, analyste chez B. Riley Securities, dans une note de recherche publiée lundi. « Cependant, si l’accord WGA était ratifié par ses membres, cela permettrait de reprendre l’écriture sur les productions à venir afin de préparer le moment où les acteurs pourront à nouveau s’impliquer. »

SAG-AFTRA a publié un déclaration félicitant le WGA pour avoir conclu un accord dimanche tout en appelant également l’AMPTP à revenir à la table des négociations sur ses propres accords.

Malgré les troubles persistants dans l’industrie des médias, les longues grèves des écrivains ont représenté une opportunité unique pour les sociétés de streaming telles que Netflix et leurs bibliothèques de contenu. Les actions de Netflix ont gagné environ 1% lundi.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est membre de l’AMPTP.

— Sarah Whitten de CNBC a contribué à ce rapport.