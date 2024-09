Les actions d’Ubisoft chutent de 17% après le report du lancement du nouveau jeu « Assassin’s Creed »

Les actions du fabricant de jeux français Ubisoft ont chuté de plus de 17% jeudi matin après que la société a réduit ses perspectives financières et retardé la sortie de son dernier rapport. Assassin’s Creed jeu vidéo.

Ubisoft, basé à Paris, a annoncé qu’il reportait le lancement de Assassin’s Creed Shadows de trois mois à février suite à des ventes plus faibles que prévu de sa nouvelle Les hors-la-loi de Star Wars jeu.

Ubisoft comptait sur ces deux jeux pour inverser la tendance après plusieurs années de retards de lancement et d’annulations, alors que l’entreprise réduit ses coûts pour tenter de contenir sa dette.

Ubisoft a annoncé mercredi que son chiffre d’affaires net du deuxième trimestre devrait s’établir entre 350 et 370 millions d’euros, contre 500 millions d’euros précédemment. Le groupe a ajouté que le chiffre d’affaires net pour l’ensemble de l’exercice serait inférieur à celui de l’an dernier, à environ 1,95 milliard d’euros pour l’exercice 2024-2025.

« Nous reconnaissons la nécessité d’une plus grande efficacité tout en satisfaisant les joueurs exigeants », a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et directeur général d’Ubisoft, ajoutant que la direction lancerait une revue « visant à améliorer encore notre exécution ».

«« Nos résultats du deuxième trimestre n’ont pas répondu à nos attentes et nous sommes déterminés à remédier à ce problème rapidement et de manière décisive », a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient alors qu’Ubisoft subit la pression de l’actionnaire activiste AJ Investments. Selon une lettre de l’investisseur consultée par le Financial Times, AJ Investments a réuni le soutien de 10 % des actionnaires de l’éditeur de jeux vidéo français pour pousser à une vente et discute de l’idée avec des groupes de capital-investissement. La lettre a été rapportée en premier par Reuters. AJ Investments a refusé de commenter davantage.

Ubisoft, détenu à hauteur de 15% par la famille Guillemot, est dirigé par ses fondateurs. Le chinois Tencent détient également une participation d’un peu moins de 10%, acquise dans le cadre d’un accord avec la famille pour bloquer les offres de rachat.

Les actions du groupe coté à Paris ont chuté de plus de 58 % cette année, lui conférant une valeur boursière de 1,23 milliard d’euros, son plus bas niveau depuis plus de 10 ans.

Ubisoft a déclaré que le retard à Assassin’s Creed Shadows était le résultat des « leçons apprises » de la sortie de Les hors-la-loi de Star Wars « Cela nous a amenés à consacrer plus de temps à peaufiner le titre. Cela permettra à l’entrée la plus importante de la franchise d’être à la hauteur de ses ambitions », a déclaré la société.

Assassin’s Creed Shadows a suscité des critiques de la part de certains pour sa représentation du Japon féodal. La société a annulé sa participation au plus grand salon annuel des jeux vidéo du Japon cette semaine.

« La réduction est plus importante que ce à quoi nous nous attendions et fait suite à des ventes plus faibles que prévu pour Les hors-la-loi de Star Wars”, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank, ajoutant que le retard de trois mois de la Assassin’s Creed le lancement a été « progressivement décevant ».

L’année dernière, Ubisoft a accepté d’acquérir les droits de streaming du portefeuille de jeux d’Activision Blizzard dans le cadre du rachat d’Activision par Microsoft pour 75 milliards de dollars.

« Lorsque Netflix a annoncé pour la première fois qu’il allait se lancer dans le streaming, ses actions ont beaucoup chuté et elle a été largement critiquée », avait déclaré Guillemot au Financial Times à l’époque.

Reportage supplémentaire de David Keohane