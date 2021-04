Les actions d’Uber, Lyft et DoorDash s’inquiètent de la réglementation des travailleurs de concert

Les actions de Lyft, Uber et DoorDash ont fortement chuté jeudi après le secrétaire au Travail Marty Walsh a dit à Reuters dans une interview que les travailleurs de chantier devraient être classés comme des employés de l’entreprise.

Les actions d’Uber ont clôturé en baisse de 6%, tandis que Lyft a perdu près de 10%. DoorDash a fermé 7,6%.

« Nous l’examinons, mais dans de nombreux cas, les travailleurs de chantier devraient être classés comme des employés … dans certains cas, ils sont traités avec respect et dans certains cas ils ne le sont pas et je pense que cela doit être cohérent dans tous les domaines », a déclaré Walsh a déclaré à Reuters. Il a déclaré que le ministère contacterait les entreprises qui emploient des travailleurs pour s’assurer que les travailleurs ont accès à des salaires, des congés de maladie et des soins de santé cohérents.

« Ces entreprises réalisent des bénéfices et des revenus et je ne vais (ne vais) en vouloir à personne parce que c’est ce que nous faisons en Amérique », a-t-il ajouté, « mais nous voulons aussi nous assurer que le succès se répercute sur les travailleurs » il ajouta.

Les opinions de Walsh pourraient donner le ton de la manière dont l’administration envisage de s’attaquer à l’économie des petits boulots. Des changements politiques radicaux pourraient bouleverser les modèles commerciaux de base des applications de transport et de livraison de nourriture, ce qui rendrait plus difficile pour elles d’atteindre la rentabilité.

Uber et Lyft ont maintenu leur optimisme quant à leur rentabilité d’ici la fin de l’année sur la base de l’EBITDA ajusté. Au cours de son dernier trimestre, Uber a perdu 968 millions de dollars sur une base GAAP. Lyft a déclaré une perte nette selon les PCGR de 458 millions de dollars pour son dernier trimestre, tandis que DoorDash a déclaré une perte nette selon les PCGR de 312 millions de dollars pour son quatrième trimestre de 2020.

La classification des conducteurs en tant qu’entrepreneurs permet aux entreprises d’éviter les avantages coûteux liés à l’emploi, comme l’assurance-chômage.

Les entreprises sont déjà confrontées à un patchwork de réglementations étatiques et nationales en la matière. L’année dernière, Uber et Lyft ont financé avec succès une proposition d’électeur en Californie qui a annulé la loi de cet État classant les travailleurs à temps plein comme des employés à temps plein, mais a perdu une bataille similaire au Royaume-Uni.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.