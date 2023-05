Les conservateurs ont convergé pour défendre l’ex-Marine accusé du meurtre du sans-abri Jordan Neely dans le métro de New York

Dans le ventre palpitant de New York, au milieu du tonnerre rythmique des voitures de métro, un drame aussi complexe et multiforme que la ville elle-même s’est déroulé.

Le protagoniste, un homme nommé Daniel Penny, est devenu le sujet d’une conversation nationale tumultueuse. Ancienne marine, Penny fait maintenant face à des accusations d’homicide involontaire coupable au deuxième degré à la suite d’une altercation dans le métro avec Jordan Neely, un sans-abri en proie à une feuille de rap déconcertante.

Cette affaire transcende les limites d’une salle d’audience de Manhattan pour plonger dans le royaume tumultueux de l’opinion publique, devenant un chiffre pour un pays aux prises avec son interprétation même de la justice.

L’image de Daniel Penny, un ex-Marine sans prétention avec un record (jusqu’à récemment) sans tache, orne désormais les gros titres dans tout le pays. Sa vie a pris un tournant brutal après une rencontre fatidique avec Neely, dont les antécédents criminels de longue date incluent des agressions violentes et une tentative effrayante d’enlèvement d’un enfant de sept ans. Dans ce train, selon des témoignages, Neely agissait de manière hostile et erratique, disant aux passagers qu’il était prêt à blesser (voire tuer, selon certains) quelqu’un, et prêt à « prendre une balle » ou aller en prison. Penny a agi pour maîtriser Neely, cherchant à désamorcer une situation potentiellement volatile. L’ex-Marine a pris Neely dans un étranglement, ce qui a finalement entraîné la mort de ce dernier.

Les actions de Penny l’ont présenté comme une double figure, perçue à la fois comme un héros et un méchant. Pour certains, c’est un gardien qui est intervenu pour protéger le public ; pour d’autres, c’est un justicier qui a effrontément usurpé le rôle des forces de l’ordre. Cette dichotomie apparaît alors que les taux de crimes violents augmentent dans les villes américaines – un pic que les critiques imputent aux politiques des procureurs de district financés par le philanthrope milliardaire George Soros.

Le récit entourant le cas de Penny a rapidement été emporté par un courant politique, bien que Penny lui-même ait révélé peu de choses sur ses propres tendances politiques. Néanmoins, des personnalités et des groupes conservateurs ont rapidement convergé vers la cause de Penny, le dépeignant comme une incarnation contemporaine du bon Samaritain. À leur demande, une campagne de financement participatif sur GiveSendGo, une plate-forme se présentant comme un site de financement participatif chrétien, a recueilli plus de 2,6 millions de dollars pour la défense juridique de Penny, jeudi soir.

Parmi les partisans les plus virulents de Penny figure le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un candidat potentiel à la prochaine course présidentielle. Il a encouragé les adeptes à contribuer au fonds de Penny, établissant des parallèles entre Penny et le Bon Samaritain biblique qui, ému par la compassion, assiste un homme battu et démuni au bord du chemin.

Ce rassemblement conservateur autour de Penny reflète étrangement le cas 2020 de Kyle Rittenhouse. À 17 ans, Rittenhouse a tiré sur trois hommes, en blessant mortellement deux, au milieu d’une violente manifestation à Kenosha, dans le Wisconsin. Bien qu’il ait été acquitté plus tard, Rittenhouse a été assailli d’accusations teintées de politique et de condamnation publique, les critiques le qualifiant de suprémaciste blanc.

Rittenhouse et Penny sont tous deux devenus les emblèmes d’une philosophie en plein essor « tenez bon » au sein du mouvement conservateur. Cette philosophie est motivée par le laxisme perçu dans l’application de la loi et l’adoption de politiques progressistes telles que la «justice réparatrice» et la réforme de la caution, qui, selon les critiques, engendrent une aversion à inculper ou à poursuivre des criminels.

Au centre de cette controverse se trouve le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, une figure emblématique de ce que les critiques considèrent comme une approche excessivement clémente du crime. Bragg est l’un des nombreux procureurs du pays à avoir reçu le soutien financier de George Soros, un bienfaiteur bien connu des causes libérales. Soros est accusé par des critiques, dont le gouverneur DeSantis, d’avoir indirectement attisé les flammes de la criminalité croissante en soutenant ces procureurs.

Alors que les taux de crimes violents augmentent à travers l’Amérique, le cas de Daniel Penny met en lumière les perspectives américaines divergentes sur la justice et la responsabilité personnelle. Il offre une critique sévère d’un système de justice pénale qui semble plus complexe et polarisant que jamais. L’issue de cette affaire et le dialogue national qui s’ensuivra auront sans aucun doute de profondes implications pour l’orientation de la réforme de la justice pénale en Amérique.

Dans ce paysage chargé, Penny apparaît non seulement comme un individu impliqué dans une bataille juridique qui change la vie, mais comme le symbole d’un discours sociétal plus large. Son histoire est le reflet de nos angoisses collectives et du paradoxe de la justice dans l’Amérique moderne. Alors que la nation regarde et attend, la saga de Daniel Penny continue de nous rappeler à tous les complexités de la justice, le pouvoir de l’opinion publique et l’intersection difficile entre les deux.

Le débat sur les actions de Penny se déroule dans un pays aux prises avec un paysage social en évolution rapide, où les normes de longue date concernant l’application de la loi et la responsabilité personnelle sont bouleversées. Mais ceux qui sont en première ligne de cette discussion, ceux qui se trouvent dans des situations de danger potentiel, peuvent avoir un point de vue différent. Laissons un instant de côté la rhétorique politique et regardons le cœur du problème : la sécurité et la protection des innocents.

En défendant Penny, les partisans soutiennent que ses actions, loin d’être une démonstration imprudente de vigilance, étaient plutôt une intervention courageuse et nécessaire. Voici un homme avec la capacité physique et la présence d’esprit pour atténuer une situation potentiellement explosive. Les actions passées de Jordan Neely peuvent être considérées comme des indications claires qu’il constituait un danger potentiel pour les personnes qui l’entouraient dans ce wagon de métro. de préjudice potentiel. L’homme avait été arrêté des dizaines de fois et était associé à des agressions violentes sur un enfant et une femme âgée. Vu sous cet angle, les actions de Penny deviennent moins un acte d’agression, et plus une réponse protectrice à un danger clair et présent.

Les détracteurs de Penny soutiennent, entre autres, qu’il n’avait aucun moyen de connaître, à ce moment-là, l’histoire violente de Neely, et que le comportement de ce dernier sur la scène à lui seul n’était pas suffisamment menaçant pour justifier un tel vigilantisme énergique. La race est également introduite dans le débat, avec un argument selon lequel Penny était enhardie par son «privilège blanc» inhérent de tuer Neely, qui était noire, pauvre et avait des problèmes de santé mentale.

En fin de compte, les actions de Penny n’étaient pas une tentative de supplanter les forces de l’ordre, mais de combler une lacune critique à un moment où le temps était essentiel. Cette affaire révèle les failles du système de justice pénale américain – un système qui est plus intéressé à préserver une image progressiste qu’à assurer la sécurité publique. Pouvons-nous jeter le blâme sur ceux qui se lèvent pour faire face aux menaces alors que nos institutions semblent réticentes à le faire ?

Le gouverneur DeSantis et d’autres soutenant Penny soulignent cette perspective. Le soutien se présente non seulement comme une approbation de Penny, mais comme une critique plus large d’un système virant dangereusement vers une position permissive sur le crime. Si nous diabolisons ceux qui résistent aux menaces potentielles, nous risquons de cultiver un environnement où les innocents se sentent abandonnés et les coupables se sentent enhardis.

À la lumière de l’état actuel de la hausse des taux de criminalité, ceux qui s’opposent à Penny devraient faire une pause et réfléchir à une hypothèse plutôt inconfortable : si vous vous retrouviez dans une rame de métro avec Jordan Neely, connaissant son histoire et son potentiel de violence, ne souhaiteriez-vous pas un Daniel Penny pour être là?

Alors que le procès se déroule et que nous assistons aux batailles dans la salle d’audience et à l’opinion publique, ne perdons pas de vue l’élément humain au cœur de cette affaire. Penny représente le potentiel en chacun de nous de relever des défis inattendus, de protéger ceux qui l’entourent. La question à laquelle nous devons nous attaquer est de savoir si une telle réponse doit être célébrée ou censurée.

Naviguer dans ces problèmes n’est pas une tâche simple, et nous, en tant que société, devons accepter cette tension inconfortable. La manière dont nous concilierons ces perspectives façonnera non seulement le résultat pour Daniel Penny, mais aussi le récit plus large de la justice en Amérique. Il est peut-être temps de considérer que nos voitures de métro, et en fait notre société, ont besoin de plus d’individus comme Penny, prêts à se lever quand les autres ne le feront pas. Après tout, lorsque le danger nous regarde en face, nous voudrions tous qu’un bon samaritain vienne à notre aide.