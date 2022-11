Les actions du SPAC lié à Trump montent en flèche de 66% alors que l’ancien président fait allusion à la course de 2024

L’application de médias sociaux sera développée par Trump Media and Technology Group (TMTG).

Actions de Société d’acquisition du monde numérique ., la société s’apprête à rendre public Trump Media and Technology Group, a augmenté lundi après que l’ancien président Donald Trump a fait allusion à une élection présidentielle en 2024.

Les actions de DWAC ont gagné 66,5% lundi, faisant passer la valeur marchande de la société à plus d’un milliard de dollars pour la première fois depuis août. Le titre est toujours en baisse de 43% depuis le début de l’année, la société d’acquisition à vocation spéciale naviguant dans des difficultés financières et juridiques.

“Dans un très, très, très court laps de temps, vous allez être très heureux”, a déclaré Trump à ses partisans lors d’un rassemblement en Pennsylvanie samedi, en mentionnant “reprendre” l’Amérique en 2024.

La course présidentielle de Trump générerait probablement du trafic vers la plate-forme Truth Social de Trump Media, où il a accepté de publier du contenu exclusivement pendant huit heures avant de le publier ailleurs. Cependant, la société est toujours confrontée à un obstacle pour finaliser son acquisition de Trump Media et de la plateforme Truth Social.

La DWAC s’efforce toujours d’obtenir suffisamment de soutien des actionnaires pour prolonger la date limite de la fusion jusqu’en septembre 2023. Le vote a été ajourné six fois et aura lieu à nouveau le 22 novembre.

L’accord fait également l’objet d’une enquête criminelle sur d’éventuelles violations des valeurs mobilières au cours de discussions qui ont eu lieu entre DWAC et Trump Media avant l’annonce de la fusion.

Les retards ont entraîné le retrait d’au moins 138 millions de dollars sur un investissement de 1 milliard de dollars dans DWAC de la société, et Trump lui-même a suggéré que la combinaison SPAC pourrait ne pas se concrétiser.

“S’ils ne viennent pas avec le financement, je le garderai privé”, a déclaré Trump à ses partisans lors d’un rassemblement début octobre dans le Michigan. “Facile à avoir en privé.”

On craint également que Trump ne quitte sa propre plate-forme. Des documents internes ont révélé que Trump avait été approché avec des opportunités de plates-formes alternatives Gettr et Parler avant de s’engager dans le projet Trump Media. Et le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré qu’il rétablirait le compte de Trump sur cette plate-forme sociale après son interdiction à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

Alors que Trump a salué l’acquisition de Musk, il s’est engagé à rester sur Truth Social.