Les actions du rival chinois Tesla augmentent à Hong Kong

Une voiture électrique Xpeng P7 est exposée lors de la 18e exposition automobile internationale de Guangzhou au China Import and Export Fair Complex le 20 novembre 2020 à Guangzhou, dans la province chinoise du Guangdong.

Mais l’offre d’actions de Xpeng est une cotation à double primaire. Cela signifie qu’il sera soumis aux règles et à la surveillance des régulateurs américains et hongkongais, ce qui n’est pas le cas avec une cotation secondaire.

Les entreprises chinoises cotées aux États-Unis ont cherché à s’inscrire à Hong Kong comme moyen de se prémunir contre les tensions entre la Chine et les États-Unis.

Plus tôt cette année, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a adopté des règles qui imposent des exigences d’audit plus strictes aux sociétés étrangères cotées aux États-Unis. Ces exigences comportent la menace de radiation pour les sociétés qui enfreignent les règles.

« Je dirais que notre cotation à Hong Kong est une décision très stratégique. Je pense qu’évidemment, vous savez, la couverture contre les risques géopolitiques n’est qu’une des considérations », a déclaré Brian Gu, président de Xpeng, à Emily Tan de CNBC.

« Mais à long terme, nous aimerions avoir un site de cotation qui nous rapproche de chez nous parce que nous sommes une marque de consommation en Chine. En fin de compte, nous voulons que nos clients soient nos actionnaires et qu’ils aient le double statut de cotation principale en Chine. HK (Hong Kong) nous donnera l’éligibilité d’être connecté aux marchés de capitaux chinois. »