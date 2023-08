Les actions du propriétaire d’Outback Steakhouse augmentent alors qu’un activiste achète une participation

Actions du propriétaire de l’Outback Steakhouse Marques en fleurs a augmenté de 7% dans les échanges du matin vendredi après un investisseur activiste divulgué sa participation dans la société de restauration.

Starboard Value détient désormais 9,9% des actions de Bloomin, selon un dossier réglementaire.

Au cours des derniers trimestres, la croissance des ventes de Bloomin a ralenti. Plus tôt en août, la société a annoncé que ses ventes dans les magasins comparables aux États-Unis n’avaient augmenté que de 0,8 % au deuxième trimestre, la fréquentation de ses restaurants ayant diminué.

En plus d’Outback, Bloomin’ possède également le Carrabba’s Italian Grill, le Bonefish Grill et le Fleming’s Prime Steakhouse and Wine Bar.

Vendredi, les actions de Bloomin ont augmenté de 27 % cette année, donnant à la société une valeur marchande de plus de 2,2 milliards de dollars.

On ne sait pas quels changements Starboard prévoit de faire pression chez Bloomin ‘Brands à ce stade. D’anciens investisseurs militants ciblant l’entreprise, notamment Jana Partners et Barington Capital Group, ont tenté de faire pression sur Bloomin ‘pour qu’il réduise ses coûts et se sépare de certaines de ses marques.

Starboard Value a fait ses preuves en matière de redressements réussis dans les entreprises de restauration. En 2014, Starboard a pris le contrôle de Restaurants Darden’ conseil d’administration et a mis en œuvre un certain nombre de changements, comme l’amélioration des gressins d’Olive Garden, qui ont contribué à stimuler les ventes et le stock.

Plus récemment, la société a conclu un accord avec Papa Johns en 2019 alors que la chaîne de pizza cherchait à mettre fin à une querelle avec le fondateur en disgrâce John Schnatter et à relancer les ventes en baisse causées par ses scandales. Plus tôt cette année, le PDG de Starboard, Jeff Smith, a quitté ses fonctions de président du conseil d’administration de Papa John’s et la société a racheté la plupart des actions de la société d’investissement.