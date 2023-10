Les actions du propriétaire de Vans, VF Corp, bondissent après qu’un investisseur activiste ait pris part

La société d’investissement activiste Engaged Capital a pris une participation dans Société VF propriétaire des marques Vans et The North Face, et fait pression pour des réductions de coûts et des changements au sein du conseil d’administration.

Les actions de VF Corp. ont bondi d’environ 14 % suite à la nouvelle, s’échangeant à plus de 18 $. Le titre est en baisse de plus de 30 % depuis le début de l’année. Engaged a déclaré que les actions de VF Corp. pourraient grimper jusqu’à un cours de 46 $ d’ici trois ans si les changements proposés sont mis en œuvre.

On ne sait pas exactement quelle part d’Engaged a pris dans VF Corp.

Engaged a déclaré que l’ancien PDG de VF Corp., Steve Rendle, qui a brusquement quitté l’entreprise à la fin de l’année dernière, a commis une série d’erreurs stratégiques au cours de son mandat. Ceux-ci, selon Engaged, incluent une autonomie réduite entre les marques individuelles, un sous-investissement dans Vans et l’acquisition de la marque Supreme, qui ont nui au bilan. Rendle a été nommé PDG début 2017 et est devenu président plus tard cette année-là.

« Nous pensons que la destruction de la valeur de VFC est directement imputable à l’échec de la stratégie de M. Rendle et à la réticence apparente du conseil d’administration à intervenir », a déclaré la société.

Engaged fait pression pour plusieurs changements radicaux, à savoir une réduction des coûts de plus de 300 millions de dollars grâce à « l’élimination des coûts en double et des excès des entreprises ». Il souhaite également que l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des acquisitions.

La société soutient toutefois l’actuel PDG Bracken Darrell, qui a pris ses fonctions en juillet. « M. Darrell semble avoir l’expérience de transformation dont VFC a un besoin urgent », a déclaré Engaged.

VF Corp. a déclaré qu’elle était au courant des commentaires et de l’investissement d’Engaged.

« VF possède des marques emblématiques mondialement reconnues et les meilleurs talents de leur catégorie. Le conseil d’administration et l’équipe de direction de VF, y compris notre PDG récemment nommé Bracken Darrell, prennent des mesures immédiates et décisives pour renforcer la position de l’entreprise et ramener VF à une position forte, durable et durable. une croissance rentable dans l’intérêt de tous nos actionnaires », a déclaré la société.

