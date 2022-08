Les actions du mineur de charbon australien Whitehaven ont augmenté de 150% depuis la guerre en Ukraine

L’année dernière, il a attribué sa mauvaise performance à la valeur élevée du dollar australien, au Covid-19, à des problèmes de production et, ironiquement, à la baisse du prix du charbon. La société doit publier jeudi ses derniers résultats annuels 2022.

Les investisseurs qui se demandent s’ils veulent encaisser l’action doivent se méfier car l’action est désormais hautement spéculative, a déclaré Peter Chilton, analyste boursier australien Under The Radar Report, analyste minier.

En d’autres termes, un investisseur qui a acheté des actions Whitehaven à la fin de l’année dernière aurait vu son investissement augmenter plus de trois fois.

Le cours de l’action du mineur coté en Australie a augmenté d’environ 150 % depuis le début de la crise russo-ukrainienne fin février et a atteint un record de 7,90 dollars australiens (5,47 $) mercredi.

Le prix du carburant a grimpé encore plus vite après le début de la guerre en Ukraine, avec des échanges de charbon thermique de haute qualité à des niveaux records supérieurs à 400 dollars la tonne. En comparaison, au cours des dix dernières années, le charbon thermique de haute qualité a atteint entre 50 et 120 dollars. une tonne.

La crise ukrainienne et l’interdiction subséquente de l’Union européenne sur les importations de charbon russe – qui est entrée en vigueur au début du mois d’août – a supprimé une partie de l’approvisionnement mondial en charbon. Cela a forcé de nombreux pays européens à aller plus loin en Australie pour s’approvisionner en carburant, poussés par une plus grande urgence à l’approche de l’hiver.

L’Agence internationale de l’énergie a mis en garde dans un rapport du mois dernier, la demande mondiale de charbon devrait revenir à un niveau record cette année, tandis que la consommation de charbon dans l’Union européenne pourrait augmenter de 7 % cette année en plus du bond de 14 % de l’année dernière.

Les efforts pour réduire les émissions ont été mis en veilleuse, le charbon étant “la plus grande source d’émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie”, a déclaré l’AIE.

“Avec d’autres producteurs de charbon confrontés à des contraintes pour remplacer la production russe, les prix sur les marchés à terme du charbon indiquent que des conditions de marché tendues devraient se poursuivre jusqu’à l’année prochaine et au-delà”, a déclaré l’AIE dans un communiqué en juillet.