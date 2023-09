Les actions du géant de l’emballage Smurfit Kappa chutent de 11% après l’annonce de la fusion avec WestRock

Actions du groupe d’emballage basé à Dublin Schtroumpf Kappa a plongé de 11% à l’ouverture du marché de Londres mardi après avoir annoncé son rapprochement avec son homologue américain WestRock pour créer un poids lourd de l’industrie.

Les sociétés formeront Smurfit WestRock – qui deviendra l’une des plus grandes sociétés d’emballage au monde – gérée par l’intermédiaire d’une société holding constituée et domiciliée en Irlande.

Elle cherchera à être cotée à New York avec une cotation standard à la Bourse de Londres.

Les actionnaires de WestRock recevront une action Smurfit WestRock et 5 $ en espèces, soit l’équivalent de 43,51 $ par action.

« Nous avons toujours dit que nous avions un très grand écart dans notre portefeuille parce que nous n’étions pas impliqués aux États-Unis. Nous avons cherché pendant de nombreuses années un moyen d’y accéder d’une manière qui récompenserait nos actionnaires. sur le long terme », a déclaré Tony Smurfit, PDG de Smurfit Kappa, qui dirigera la société issue de la fusion, à « Squawk Box Europe » de CNBC.

« Nous avons identifié [Westrock] comme un atout avec lequel nous pouvons développer et combiner pour devenir un atout encore meilleur. Après une série de négociations, nous sommes finalement parvenus à un accord à 19h15. [a.m. London time] ce matin pour finaliser enfin cette opération, qui, je pense, sera fantastique pour nos actionnaires à long, moyen et court terme. »

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour sous peu.