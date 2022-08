Les actions du fabricant chinois de véhicules électriques BYD chutent après que Warren Buffett a réduit sa participation

Les actions de BYD ont plongé de plus de 12 % lors de la séance de mercredi à Hong Kong et ont été les moins performantes de l’indice Hang Seng, selon les données de Refinitiv. Le titre a bondi de plus de 600 % au cours des 10 dernières années.

Les actions de BYD cotées à Hong Kong ont chuté mercredi après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett ait réduit sa participation dans le constructeur chinois de voitures électriques – et un gestionnaire de fonds a déclaré que cela pourrait être un signe avant-coureur de plus à venir.

Plus tôt cette semaine, la société a annoncé des chiffres solides pour le premier semestre 2020, son bénéfice net pour la période totalisant 3,6 milliards de yuans (521 millions de dollars), triplant par rapport à l’année précédente.

Interrogé sur ce que cela signifie pour le marché chinois des véhicules électriques, Liu a déclaré que la dernière décision de Berkshire pourrait être “des signes avant-coureurs que le marché pourrait être [coming] à une grosse correction.”

“Il y a trop d’incertitudes et je pense [Buffett] est devenue un peu nerveuse”, a-t-elle déclaré. “Peut-être que cette récession devant nous pour l’économie américaine et aussi une consommation chinoise plus faible font baisser la confiance des investisseurs à plus grande échelle.”