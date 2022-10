Les actions du Credit Suisse sont un “vol”, déclarent les nouveaux bailleurs de fonds saoudiens SNB

Le président de l’un des plus récents et des plus grands actionnaires du Credit Suisse a appelé la banque assiégée à procéder à une refonte rapide et à revenir à une “posture bancaire suisse très stable et conservatrice”. La Banque nationale saoudienne, le plus grand prêteur du royaume et détenue majoritairement par le gouvernement saoudien, a annoncé mercredi qu’elle investissait jusqu’à 1,5 milliard de dollars dans Credit Suisse, ce qui représente une participation pouvant atteindre 9,9%. “Nous l’avons obtenu au prix plancher. Je pense que la banque a été battue”, a déclaré dimanche Ammar Alkhudairy à Hadley Gamble de CNBC. “Il se négocie à moins d’un quart de la valeur comptable, de la valeur comptable tangible, ce qui est, ce qui est un vol. Et c’est une marque vieille de 160 ans, la marque a beaucoup de valeur.” La banque devrait devenir le deuxième actionnaire du Credit Suisse, derrière Harris Associates. Le prêteur suisse a enregistré une perte nette au troisième trimestre de 4,034 milliards de francs suisses (4,09 milliards de dollars) la semaine dernière, bien pire que les estimations des analystes, et a annoncé une refonte stratégique massive. Les actions sont en baisse d’environ 55 % cette année après plusieurs scandales, des changements de direction et de faibles publications de résultats. Dans le cadre du changement stratégique prévu, la banque s’est engagée à “restructurer radicalement” sa branche d’investissement afin de réduire considérablement son exposition aux actifs pondérés en fonction des risques, qui sont utilisés pour déterminer les besoins en capital d’une banque. Il vise également à réduire sa base de coûts de 15%, soit 2,5 milliards de francs suisses, d’ici 2025. Le président de la BNS a cité l’unité de banque d’investissement du Credit Suisse comme le talon d’Achille de l’entreprise, accentué par le climat actuel de volatilité accrue des marchés. “Le plus gros surplomb pour le Credit Suisse, au cours des deux dernières années … a été la volatilité des performances de leur banque d’investissement”, a-t-il déclaré à CNBC.

Une succursale bancaire du Credit Suisse Group AG à Bâle, en Suisse, le mardi 25 octobre 2022. Des milliers de suppressions d’emplois, des tentatives de lever de nouveaux capitaux et une refonte de son unité de banque d’investissement – le tout dans le cadre d’une refonte radicale à l’échelle de l’entreprise par Crédit Suisse. Stefan Wermuth | Bloomberg | Getty Images

Alkhudairy a ajouté que les trois autres activités principales de la banque, à savoir le commerce de détail en Suisse, la gestion de patrimoine privé et la gestion d’actifs, sont des flux commerciaux “très stables” qui ont généré des “rendements prévisibles et durables”. “Il s’agit donc simplement de revenir à une posture bancaire suisse très stable et conservatrice, ce que nous aimons”, a-t-il déclaré. Dans les perspectives à court et moyen terme, Alkhudairy a déclaré qu’il estimait que la mesure la plus importante que le Credit Suisse devait entreprendre était de “sortir l’activité volatile des bénéfices trimestriels”, de se concentrer sur la gestion de patrimoine privé et d’augmenter le commerce de détail. “Je leur demanderais simplement de ne pas cligner des yeux, de ne pas hésiter et de simplement exécuter [the overhaul]. Le plus vite sera le mieux”, a-t-il déclaré.

Aucune intention d’intervenir dans la gestion

Cet investissement fait suite aux encouragements du prince héritier Mohammed Bin Salman aux plus grandes entreprises d’Arabie saoudite à investir activement à l’étranger et à renforcer son profil d’investisseur mondial. Le Fonds d’investissement public saoudien gère environ 620 milliards de dollars d’actifs et fait partie intégrante des ambitions du prince héritier.