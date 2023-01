Les actions du Brésil devraient chuter alors que les dirigeants mondiaux condamnent les émeutes pro-Bolsonaro

Carl De Souza/AFP via Getty Images

Les actions brésiliennes devraient chuter lundi après que les partisans de l’ancien président de droite Jair Bolsonaro ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux dimanche pour protester contre sa défaite électorale.

L’ETF iShares MSCI Brazil UCITS était en baisse de 1,2% tôt lundi, indiquant des baisses lorsque les marchés ouvriront dans la plus grande économie d’Amérique du Sud plus tard dans la journée.

Les partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut dimanche le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du Brésil à Brasilia. Les manifestants ont refusé d’accepter sa défaite légitime aux élections d’octobre face à son rival de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

Les émeutes ont eu lieu une semaine après l’investiture de Lula en tant que président et ont vu les partisans de Bolsonaro contourner les barricades de sécurité et vandaliser les trois bâtiments, entraînant plus de 400 arrestations après des heures d’affrontements avec les forces de sécurité.