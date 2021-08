Les actions devraient subir une correction et le Japon pourrait être parmi les plus durement touchés : SEB

Les marchés boursiers devraient subir des pertes à venir, et les actions japonaises pourraient finir par être les plus durement touchées, prévient Sean Yokota de SEB.

« Au cours des deux prochains mois, je pense que vous allez voir un risque à la baisse, en particulier à l’approche de l’automne », a déclaré jeudi Yokota, responsable des marchés de Singapour de la société, à « Squawk Box Asia » de CNBC. « Je pense que les marchés boursiers vont subir une correction. »

Il a déclaré que les marchés japonais pourraient « souffrir le plus dans cet environnement » alors que le pays est aux prises avec l’augmentation des cas de Covid ainsi qu’une inflation terne.

Le Japon a du mal à contenir la propagation de la variante delta hautement contagieuse. Les nouveaux cas confirmés quotidiens ont augmenté de près de 500% par rapport à leurs niveaux du 1er juillet, sur la base des calculs de CNBC utilisant les chiffres de Our World in Data. Les marchés japonais ont également chuté au cours d’une période similaire, reculant de plus de 5 % en juillet.

Le pays envisage d’étendre son quasi-état d’urgence Covid à huit autres préfectures, selon agence de presse locale Kyodo News.