Les actions d’Evergrande sont suspendues alors que la pression monte sur l’entreprise

Cela fait suite à des informations publiées plus tôt cette semaine selon lesquelles d’autres dirigeants actuels et anciens avaient également été arrêtés.

Mais il s’agit d’un nouveau plus bas pour le géant immobilier lourdement endetté qui a fait défaut en 2021, déclenchant la crise actuelle du marché immobilier chinois.

En août, la société a déposé son bilan à New York, dans le but de protéger ses actifs américains alors qu’elle travaillait sur un accord de plusieurs milliards de dollars avec ses créanciers.

Evergrande – autrefois considéré comme le promoteur immobilier le plus précieux au monde – est au centre d’une crise immobilière qui menace la deuxième économie mondiale.

Avec plus de 300 milliards de dollars (247 milliards de livres sterling) de dette, l’entreprise s’est efforcée de rassembler des liquidités en vendant des actifs et des actions pour rembourser ses fournisseurs et ses créanciers.