Les actions d’Evergrande ont été interrompues alors que les inquiétudes grandissent concernant les perspectives du développeur | Actualité économique

La négociation des actions du groupe China Evergrande a été suspendue jeudi après une information selon laquelle son président avait été placé sous surveillance policière, alors que les inquiétudes grandissaient quant à l’avenir du promoteur à court d’argent dans un contexte de risque de liquidation croissant.

Avec plus de 300 milliards de dollars de passif – soit à peu près l’équivalent du produit intérieur brut de la Finlande – Evergrande est devenu l’illustration d’une crise de la dette dans le secteur immobilier chinois, qui contribue à environ un quart de l’économie.

La négociation des actions d’Evergrande et de deux de ses parts a été suspendue jeudi, un jour après que Bloomberg a annoncé que son président Hui Ka Yan avait été arrêté par la police ce mois-ci et était surveillé dans un endroit désigné.

Le rapport indique qu’il n’est pas clair pourquoi Hui est sous surveillance et que Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement la nouvelle. Evergrande et les autorités policières n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Evergrande s’efforce d’obtenir l’approbation des créanciers pour restructurer sa dette offshore. Le processus s’est compliqué cette semaine après qu’Evergrande a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’émettre de nouvelles dettes en raison d’une enquête sur sa principale unité chinoise.

Le plan de restructuration de la dette offshore semble désormais voué à échouer et les risques de liquidation de la société augmentent, selon certains analystes.

Reuters a rapporté mardi qu’un important groupe de créanciers offshore d’Evergrande prévoyait de se joindre à une requête en liquidation déposée contre le promoteur s’il ne soumettait pas un nouveau plan de restructuration de la dette d’ici la fin octobre.

« On ne sait pas exactement pourquoi Hui est sous surveillance policière, mais cela pourrait être le signe de certaines négociations exigées du gouvernement. Les derniers développements ont perturbé les espoirs de restructuration », a déclaré Gary Ng, économiste principal pour la région Asie-Pacifique chez Natixis.

« Aucun développeur n’est trop gros pour faire faillite en Chine et il est donc difficile d’imaginer un plan de sauvetage complet. Néanmoins, en matière de stabilité, il est possible de voir davantage d’influence du gouvernement de différentes manières », a déclaré Ng.

Les actions de la société ont fini en baisse de 19% mercredi sur le marché de Hong Kong, portant leurs pertes à 81% depuis la reprise des cotations fin août après une suspension de 17 mois.

Les derniers malheurs d’Evergrande surviennent dans le contexte où Pékin a déployé une série de mesures au cours des dernières semaines, notamment une réduction des taux hypothécaires existants, pour relancer le secteur immobilier en difficulté.

Le récent assouplissement de la réglementation pourrait stabiliser dans une certaine mesure le marché immobilier de la deuxième économie mondiale, a écrit Redmond Wong, stratège du marché de Saxo pour la Grande Chine, dans une note de recherche.

« Pourtant, l’excédent de stocks de logements dans les villes de rang inférieur confrontées à un déclin démographique persistera pendant plusieurs années », a-t-il déclaré.

« Cela entraînera davantage de manchettes sur les défauts de paiement, la restructuration et la liquidation des promoteurs insolvables, entraînant des pertes pour les actionnaires, les détenteurs d’obligations, les banques et les investisseurs dans les produits de fiducie et de gestion de patrimoine liés aux projets immobiliers. »