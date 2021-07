Les actions des transports agitent le «drapeau jaune» pour l’économie, selon un stratège

« Nous avons certainement vu cette divergence se développer ici au cours des six ou sept dernières semaines avec une sous-performance de l’indice des transports; il est en baisse d’environ 6%, tandis que le S&P et le reste du marché boursier ont légèrement augmenté », a déclaré Maley à CNBC. « Trading Nation » jeudi.

« Je surveille de très près les chemins de fer car cela n’a rien à voir avec les voyages d’agrément, et ils ont également été faibles. Peu de gens regardent l’indice des chemins de fer S&P, mais c’est un indice important, et il est déjà en deçà de sa tendance ligne remontant jusqu’en mars 2020 », a déclaré Maley.

Maley note qu’une grande partie de la faiblesse récente est liée aux actions des compagnies aériennes, qui ont été touchées par les inquiétudes concernant la variante delta et une résurgence des cas de Covid dans certains coins du monde. JetBlue, Southwest et Alaska Air, par exemple, sont tous en baisse de plus de 11% au cours des trois derniers mois.

Il utilise les actions des chemins de fer comme baromètre de la force plus large de l’économie américaine et du reste du marché boursier.

« S’il voit une autre tendance à la baisse, [if] il tombe en dessous de son plus bas de juin de 2 775, ce plus bas va signaler que nous avons des problèmes plus importants que nous le pensions et que l’économie pourrait ne pas être aussi forte au second semestre que beaucoup de gens le pensaient, donc en ce moment c’est un drapeau jaune. Recherchez cet indice de chemin de fer pour voir s’il devient rouge », a déclaré Maley.

Le sous-secteur des chemins de fer a clôturé jeudi à 2 862. Il a baissé de plus de 2% au cours des trois derniers mois.

